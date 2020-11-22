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Пике может пропустить два месяца из-за травмы колена

Испания
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Очередная потеря каталонцев

Пике может пропустить два месяца из-за травмы колена
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Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил серьезную травму в матче 10-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (0:1).

Опытный оборонец покинул поле на 62-й минуте игры. Медобследование выявило у Жерара растяжение связок правого колена.

По информации Mundo Deportivo Пике может пропустить от 6 до 8 недель.

Таким образом Пике пропустит матч с "Динамо" 24 ноября в Лиге Чемпионов.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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