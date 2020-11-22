Серхи Роберто выбыл на два месяца

В конце вчерашнего матча "Атлетико" - "Барселона" футболист гостей Серхи Роберто не смог продолжить встречу. Сморщившись от боли, он покинул пределы поля для получения медицинской помощи.

Как заявил сегодня официальный Твиттер каталонского клуба, Роберто получил разрыв мышцы правого бедра. По предварительным прогнозам восстановление будет длиться около двух месяцев. Это значит, что в этом году испанец уже не сыграет, в том числе не примет участие в поединке против "Динамо".

Напомним, в этой же встрече травму получил Жерар Пике .

Матч между "матрасников" и "блаугранас" закончился в пользу мадридцев со счетом 1:0. Это была первая победа Диего Симионе над "Барселоной" в рамках Ла Лиги за почти 10 лет во главе "Атлетико".