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Педри: Знали, что Атлетико сильно закрывается в своей штрафной

Испания
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Хавбек "блауграны" высказался после поражения от "матрасников"

Педри: Знали, что Атлетико сильно закрывается в своей штрафной
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Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Педри прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в матче 10-го тура Ла Лиги.

"Мы знали, что это может случиться с нами. Нам нужно продолжать работать. У нас не было особых успехов у их ворот. На 48-й минуте "Атлетико" сделал счет 1:0, это повлияло на нас.

Знаем, что они сильно закрываются в своей штрафной. Мы старались, но не смогли забить", – рассказал Педри.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Ла Лига Педри
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Источник:
Mundo Deportivo

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