Педри: Знали, что Атлетико сильно закрывается в своей штрафной

Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Педри прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в матче 10-го тура Ла Лиги.

"Мы знали, что это может случиться с нами. Нам нужно продолжать работать. У нас не было особых успехов у их ворот. На 48-й минуте "Атлетико" сделал счет 1:0, это повлияло на нас.

Знаем, что они сильно закрываются в своей штрафной. Мы старались, но не смогли забить", – рассказал Педри.