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Педри: Знали, что Атлетико сильно закрывается в своей штрафной
Хавбек "блауграны" высказался после поражения от "матрасников"
Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Педри прокомментировал
"Мы знали, что это может случиться с нами. Нам нужно продолжать работать. У нас не было особых успехов у их ворот. На 48-й минуте "Атлетико" сделал счет 1:0, это повлияло на нас.
Знаем, что они сильно закрываются в своей штрафной. Мы старались, но не смогли забить", – рассказал Педри.
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Источник:Mundo Deportivo
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