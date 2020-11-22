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Унаи Эмери: Не думаю, что результат изменился бы, если бы вышли Рамос и Каземиро

Испания
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Наставник "желтой субмарины" подвел итоги матча со "сливочными"

Унаи Эмери: Не думаю, что результат изменился бы, если бы вышли Рамос и Каземиро
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Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал ничью с мадридским "Реалом" в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

"Мы пропустили в результате ошибки. Нас застали врасплох, да и бокового судью тоже. Мы были растеряны, но постепенно собрались и начали подбираться к штрафной "Реала".

Я считаю, что ничья с чемпионом – это удовлетворительный результат, но если судить по ходу матча, то есть ощущение, что мы должны были набирать три очка. Нам нужно продолжать развиваться. Победу мы заслужили.

"Реал" задействовал в этом матче футболистов, которые привыкли выигрывать в Лиге чемпионов. Мы хорошо подготовились к этой игре, и я не думаю, что результат изменился бы, если бы в составе соперника вышли Рамос и Каземиро", – рассказал Эмери.

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В статье: Унаи Эмери Реал (Мадрид) Вильярреал Ла Лига
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Источник:
villarrealcf.es

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