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Унаи Эмери: Не думаю, что результат изменился бы, если бы вышли Рамос и Каземиро
Наставник "желтой субмарины" подвел итоги матча со "сливочными"
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал
"Мы пропустили в результате ошибки. Нас застали врасплох, да и бокового судью тоже. Мы были растеряны, но постепенно собрались и начали подбираться к штрафной "Реала".
Я считаю, что ничья с чемпионом – это удовлетворительный результат, но если судить по ходу матча, то есть ощущение, что мы должны были набирать три очка. Нам нужно продолжать развиваться. Победу мы заслужили.
"Реал" задействовал в этом матче футболистов, которые привыкли выигрывать в Лиге чемпионов. Мы хорошо подготовились к этой игре, и я не думаю, что результат изменился бы, если бы в составе соперника вышли Рамос и Каземиро", – рассказал Эмери.
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