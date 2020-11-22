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И ты туда же. Дембеле тоже травмировался в матче против Атлетико

Испания
(1 голосов)

Это уже третье повреждения блаугранас после этой игры

И ты туда же. Дембеле тоже травмировался в матче против Атлетико
Новина українською

На "Ванда Метрополитано", в субботу, "Атлетико" принимал "Барселону" в рамках Ла Лиги. Матч запомнится не только первой в истории победой Диего Симеоне над "сине-гранатовыми" в чемпионате Испании, но и большой чередой травм. Кроме Жерара Пике и Серхи Роберто, которые не доиграли поединок, повреждения получил и Усман Дембеле.

Во втором тайме француз закрывал корпусом мяч от Янника Караско. Вчерашний голеадор пошел в отбор и завалил на поле Усмана, который неудачно приземлился на плечо. Врачи в течение двух минут оказывали ему помощь и игрок смог продолжить матч, однако постоянно держась за плечо.

Сегодняшнее медицинское обследование игрока подтвердил травму. О сроке восстановления не сообщается.

В текущем сезоне Дембеле провел девять матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Следующий матч "Барселона" сыграет 24 ноября против "Динамо" в Киеве.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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Источник:
mundodeportivo

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
22.11.2020 в 18:11
Исправили, молодцы... Только фаминия у Диего - СИМЕОНЕ, а не Симионе. Але то таке. Двоечникам из уа-футбол простительно.
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Лекарь (село Дарница)
22.11.2020 в 17:48
Какая печаль... Друзья, подскажите, кто такой "Диего Симиоен", который упоминается во втором предложении данной новости? Финн какой-то?
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amg333 (Kyiv )
22.11.2020 в 18:52
Ага ,брат Яри Литманена)))
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-1


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