И ты туда же. Дембеле тоже травмировался в матче против Атлетико

На "Ванда Метрополитано", в субботу, "Атлетико" принимал "Барселону" в рамках Ла Лиги. Матч запомнится не только первой в истории победой Диего Симеоне над "сине-гранатовыми" в чемпионате Испании, но и большой чередой травм. Кроме Жерара Пике и Серхи Роберто , которые не доиграли поединок, повреждения получил и Усман Дембеле.

Во втором тайме француз закрывал корпусом мяч от Янника Караско. Вчерашний голеадор пошел в отбор и завалил на поле Усмана, который неудачно приземлился на плечо. Врачи в течение двух минут оказывали ему помощь и игрок смог продолжить матч, однако постоянно держась за плечо.

Сегодняшнее медицинское обследование игрока подтвердил травму. О сроке восстановления не сообщается.

В текущем сезоне Дембеле провел девять матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Следующий матч "Барселона" сыграет 24 ноября против "Динамо" в Киеве.