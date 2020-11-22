Реал Сосьедад впервые за 32 года победил шесть раз подряд в чемпионате

В рамках чемпионата Испании "Кадис" дома проиграл "Реал Сосьедаду" со счетом 0:1. Для гостей матча это уже шестая подряд победа в Ла Лиге. Кроме сегодняшнего соперника пострадали еще "Гранада", "Сельта", "Уэска", "Бетис" и "Хетафе". Общий счет этих игр 17:2 в пользу басков.

Последний раз такое случалось в сезоне 1987/1988. Тогда команда завершила чемпионат на втором месте, уступив одиннадцатью очками тезкам - "Реал" Мадрид. А вот семь побед в ряд "Реал Сосьедад" добыл в чемпионском сезоне 1981/1982. Повторить и эту серию команда сможет уже 29 ноября в домашнем матче против "Вильяреалла".

После сегодняшней победы подопечные Альгуасиля возглавили турнирную таблицу Ла Лиги с 23-ю очками, опережая ближайшего преследователя "Атлетико" на три пункта. Однако в "матрасников" еще две игры в запасе.