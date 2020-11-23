Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг

Перед вылетом в Киев, на матч Лиги чемпионов с "Динамо" "Барселона" в Мадриде уступила местному "Атлетико" - 0:1. Результат вполне соответствует характеру игры. Постараемся разобраться с главными тактическими нюансами очного противостояния команд Диего Симеоне и Рональда Кумана.

Перед матчем оба тренера имели определенные кадровые проблемы. Прежде всего, хозяева не могли рассчитывать на сверх мотивированного Луиса Суареса (вирус), а гости были вынуждены обойтись без опыта Серхио Бускетса и скорости Ансу Фати (оба испытывают проблемы с коленями). За полчаса до финального свистка с подобным диагнозом лазарет каталонцев пополнил и Жерер Пике, но об этом чуть позже.

В целом, стартовые составы команд были достаточно прогнозируемыми. Удивила тактическая схема "Атлетико". Догматичный тренер "индейцев" основательно подготовился к противостоянию с "сине-гранатовыми" и неожиданно отказался от своей стабильной классики 4-4-2 в пользу 5-3-2. Задумка Симеоне сработала. Широкая и плотная линия обороны так и оказалась неразгаданным ребусом для гостей. По большому счету, они не имели привычной свободы на флангах и вскрыть дополнительные укрепления соперника в полупространствах тоже оказались не в силах.

У "Барсы" белыми стрелками обозначены основные перемещения игроков при развитии позиционной атаки. Перестроение структуры "Атлетико" отмечено красными стрелками.

"Атлетико" - "Барселона" - 1:0

Гол: Карраско 45+3

"Атлетико": Облак, Льоренте (Коста 73), Феликс (Лемар 84), Корреа (Кондогбиа 84), Савич, Сауль, Хименес, Коке, Карраско (Фелипе 90+1), Эрмосо, Триппьер

"Барселона": Тер Штеген, Пике (Дест 62), Лангле, Пьянич (Брайтвайт 83), Месси, Дембеле, Педри (Коутиньо 57), Гризманн (Тринкао 83), Альба, Де Йонг, Роберто

Предупреждения: Коке 9, Карраско 26, Савич 79, Хименес 80.

Усредненные позиции игроков

Роль левого латераля исполнял Карраско. Бельгиец был очень активен в атакующих действиях и успевал отрабатывать на оборону. Также, отметим оригинальную роль правого центрального полузащитника – Льоренте. В быстрых и позиционных атаках Маркос часто атаковал полупространство, и в некоторой степени он был скрытым третьим нападающим "Атлетико". Именно подключения Льоренте привели к самому острому моменту на обе команды в первом тайме (не считая гола).

На скриншоте – перестроение "Барселоны" на структуру позиционной игры в атаке

Если рассматривать матч с призмы предстоящего противостояния "Барсы" с "Динамо", то у лидеров УПЛ похожую роль эффективно способен использовать Буяльский. Способности Виталия в игре без мяча, его умение открываться между линиями и своевременно атаковать пространство за спинами защитников могут быть очень полезны.

"Барселона" сыграла по своей привычной при Рональде Кумане схеме 4-2-3-1. В позиционной обороне гости перестраивались на 4-4-2 с активным Гризманном и пассивным Месси в линии атаки. В фазе игры с мячом "Барса" демонстрировала ассиметричные особенности своей системы игры и переходила на структуру 3-2-5, за счет разных функциональных задач фланговых защитников.

Альба поднимался высоко в линию атаки и с Дембеле отвечал за широту позиционных атак. В свою очередь, Серджи Роберто формировал тройку центрбеков и шел вперед эпизодически, когда того требовала ситуация. В атаках Роберто часто был нижним углом треугольников и ромбов на правом фланге. В отличие от Альбы, который поддерживал слева широту, активной зоной Серджи в атаках было правое полупространство.

"Барселона" традиционно заваливалась на правый фланг атаки, это отчетливо заметно на тепловой карте.

Почти половина всех атакующих действий команды Кумана проходили именно через эту вертикальную зону.

Команда Кумана активно начала матч (как и на Камп Ноу" с "Динамо"). Именно гости провели первую опасную атаку с ударом по воротам. Эффективные действия Дембеле на фланге завершились его прострелом в штрафную. На ближней штанге в борьбе с Хименесом экс-форвард "Атлетико" наносил удар внешней стороной стопы, но до статуса голевого этот момент, пожалуй, не дотягивал. Это был первый и предпоследний удар "Барсы" в первом тайме.

На 41 минуте гости потревожили Облака ударом с достаточно острого угла в исполнении Месси. В данном случае сработала связка классическая Альба-Месси. Относительно невысокая интенсивность в позиционной игре "Барселоны" не позволила создать большего. Низкий блок "Атлетико" с широкой линией обороны явно создавал дискомфорт "сине-гранатовым". По традиции, команда Кумана создавала перегруз на правом фланге/полуфланге, но дополнительный игрок в линии обороны между левым и центральным защитниками сужал и без того перегруженное пространство в этой зоне.

Переводы налево на Альбу также не несли в себе угрозы. Широкая линия из пяти защитников успевала сместиться и перекрыть противоположное полупространство, в котором у "Барсы" уже не было численного преимущества. И в теории и на практике план на игру Симеоне оказался эффективней методов Кумана.

Во втором тайме гости чаще стали доводить атаки до ударов по воротам, но большинство выстрелов не несли серьезной угрозы воротам "Атлетико".

Стилистически "Атлетико" неудобный соперник для нынешней "Барсы" с ее далекими от совершенства действиями в переходе из атаки в оборону. Рональд Куман понимал, что Симеоне сделает ставку на зональную оборону низким блоком, и при первой же возможности будет отвечать быстрыми атаками.

Высокая линия обороны и не самые быстрые защитники каталонского клуба обязывали гостей быть максимально эффективными в контрпрессинге. Задачей-максимум проактивного метода обороны "Барселоны" было оперативное возвращение мяча на половине поля соперника. Задача-минимум - не дать оппоненту возможность быстро развить контратаку и получить время на переход в зональную оборону средним блоком.

В целом, в этом важном для себя аспекте футбола "Барселона" провела неплохой матч. "Атлетико" имел не много возможностей для быстрых атак. По крайней мере, в плане контрпрессинга команда Кумана заметно прибавила со времен недавнего матча с киевским "Динамо". Но до того уровня, который бы позволял "задушить" команду Симеоне на ее трети поля, "Барса" еще не созрела.

"Атлетико" забил вполне заслуженный гол в конце первого тайма. Феликс совершил отбор мяча в первой трети поля, хозяева искусно вышли из-под контрпрессинга и организовали голевую атаку. Конечно, гол на совести вратаря каталонцев. Тер Штеген повторил нерасчетливый выход Андрея Лунина в матче Польша – Украина в ситуации, которая этого совсем не требовала. Тем не менее, по игре "Атлетико" был лучше соперника и, на мой взгляд, заслужил подарок в виде индивидуальной ошибки голкипера.

После перерыва "Атлетико" добавил в активности. Во втором тайме команда Симеоне даже не уступала "Барселоне" в контроле мяча. На мой взгляд, главная причина этих перемен – функциональное состояние команды Рональда Кумана. Во втором тайме она чаще отказывалась от контрпрессинга и опускалась в средний и низкий блок, позволяя оппоненту владеть мячом и проводить позиционные атаки.

У "Барселоны" был шанс спасти игру за счет кроссов Месси и игры на втором этаже в исполнении Лангле и Гризманна. Французы дважды выигрывали воздух и с убойных позиций расстреливали ворота "Атлетико", но оба раза попадал в Облака. Особенно выгодный момент был у центрбека.

Одно из главных событий второго тайма – травма Пике. Опытный защитник в игровом эпизоде повредил колено и, судя по всему, не поможет своей команде в Киеве. Велика вероятность, что состав линии обороны на НСК "Олимпийски" будет выглядеть следующим образом – Дест, Де Йонг, Лангле, Альба. По крайней мере, после вынужденной замены Пике Куман перешел на такой вариант. Серджи Роберто перешел в центр поля, в пару к Пьяничу, Дест вышел на правый фланг, а де Йонг занял место Пике.

После выхода Деста, команда в фазе игры с мячом перешла на структуру с двумя центрбеками, правый защитник поддерживал широту атак справа, а Дембеле сместился в ближнее полупространство. Чуть ранее, Коутиньо вышел вместо растворившегося Педри, но тоже ничем особым не отличился. В концовке матча Коутиньо перешел на позицию опорного в пару к Роберто.

На место левого вингера сместился Дембеле. Эти перестановки были произведены после замен на 83 минуте. Правого вингера доигрывал Тринкао, а Брайтвайт непонятно зачем вышел вместо Гризманна. Пожалуй, выход датчанина, который абсолютно не соответствует уровню "Барселоны" – это проявление отчаяния от Рональда Кумана.

Последняя реальная возможность "Барсы" сравнять счет – это дальний удар в исполнении Серджи Роберто. Удар был заблокирован, но мяч рикошетом, едва не влетел в ворота Облака. Универсальный испанский футболист при этом технико-тактическом действии повредил мышцу бедра. Его участие в матче с "Динамо" исключено. Серджи покинул поле, и его команда завершала матч в меньшинстве, так как Куман к тому моменту использовал три слота замен.

"Атлетико" на 9 очков оторвался от "Барселоны" (10 место) в чемпионате Испании и по потерянным очкам является лидером Ла Лиги. На фоне кризисных команд Зидана и Кумана, на данном этапе, "индейцы" выглядят едва ли не главными претендентами на чемпионство.

Что касается каталонцев, то они далеко не в лучшем моральном и физическом состоянии отправляются в далекий Киев на матч группового турнира Лиги чемпионов. После матча Рональд Куман выразил удовлетворение действиями подопечных в первом тайме (даже тогда "Барса" была хуже соперника): "Мы доминировали в первом тайме и играли хорошо. Мы не создавали много моментов, потому что это действительно сложно против команды, которая так хорошо защищается. Тренер ответственен, результаты нужно улучшать. Мы работаем, надо улучшать ситуацию в защите и в атаке. Думаю, игроки перепробовали все возможное. Я доволен усилиями игроков, это нельзя критиковать".

Команда Симеоне хорошо погоняла соперника, разбивая его сыроватый прессинг. Осуществлять организованное давление с минус одним футболистом (традиционная пассивность Месси) – дело непростое. Аргентинец по традиции в фазе игры без мяча действует в режиме "пешехода".

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Пике и Роберто тоже не повышают потенциал каталонцев в ближайшем поединке. Минусом для нас может быть негативный для "Барсы" результат. По теории вероятности шансы топ-клуба на второе поражение подряд и матч без забитых голов значительно уменьшаются, но они, разумеется, имеются. И главное, что сами игроки киевского "Динамо" это поняли в матче на "Камп Ноу".