  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг

Испания
(1 голосов)

С такой каталонской командой можно играть

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг
Сергей Костенюк Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед вылетом в Киев, на матч Лиги чемпионов с "Динамо" "Барселона" в Мадриде уступила местному "Атлетико" - 0:1. Результат вполне соответствует характеру игры. Постараемся разобраться с главными тактическими нюансами очного противостояния команд Диего Симеоне и Рональда Кумана.

Перед матчем оба тренера имели определенные кадровые проблемы. Прежде всего, хозяева не могли рассчитывать на сверх мотивированного Луиса Суареса (вирус), а гости были вынуждены обойтись без опыта Серхио Бускетса и скорости Ансу Фати (оба испытывают проблемы с коленями). За полчаса до финального свистка с подобным диагнозом лазарет каталонцев пополнил и Жерер Пике, но об этом чуть позже.

Читайте такжеЛяп тер Штегена, испорченный юбилей Месси. Атлетико - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола

В целом, стартовые составы команд были достаточно прогнозируемыми. Удивила тактическая схема "Атлетико". Догматичный тренер "индейцев" основательно подготовился к противостоянию с "сине-гранатовыми" и неожиданно отказался от своей стабильной классики 4-4-2 в пользу 5-3-2. Задумка Симеоне сработала. Широкая и плотная линия обороны так и оказалась неразгаданным ребусом для гостей. По большому счету, они не имели привычной свободы на флангах и вскрыть дополнительные укрепления соперника в полупространствах тоже оказались не в силах.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 1

У "Барсы" белыми стрелками обозначены основные перемещения игроков при развитии позиционной атаки. Перестроение структуры "Атлетико" отмечено красными стрелками.

"Атлетико" - "Барселона" - 1:0
Гол: Карраско 45+3
"Атлетико": Облак, Льоренте (Коста 73), Феликс (Лемар 84), Корреа (Кондогбиа 84), Савич, Сауль, Хименес, Коке, Карраско (Фелипе 90+1), Эрмосо, Триппьер
"Барселона": Тер Штеген, Пике (Дест 62), Лангле, Пьянич (Брайтвайт 83), Месси, Дембеле, Педри (Коутиньо 57), Гризманн (Тринкао 83), Альба, Де Йонг, Роберто
Предупреждения: Коке 9, Карраско 26, Савич 79, Хименес 80.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 2

Усредненные позиции игроков

Роль левого латераля исполнял Карраско. Бельгиец был очень активен в атакующих действиях и успевал отрабатывать на оборону. Также, отметим оригинальную роль правого центрального полузащитника – Льоренте. В быстрых и позиционных атаках Маркос часто атаковал полупространство, и в некоторой степени он был скрытым третьим нападающим "Атлетико". Именно подключения Льоренте привели к самому острому моменту на обе команды в первом тайме (не считая гола).

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 3

На скриншоте – перестроение "Барселоны" на структуру позиционной игры в атаке

Если рассматривать матч с призмы предстоящего противостояния "Барсы" с "Динамо", то у лидеров УПЛ похожую роль эффективно способен использовать Буяльский. Способности Виталия в игре без мяча, его умение открываться между линиями и своевременно атаковать пространство за спинами защитников могут быть очень полезны.

"Барселона" сыграла по своей привычной при Рональде Кумане схеме 4-2-3-1. В позиционной обороне гости перестраивались на 4-4-2 с активным Гризманном и пассивным Месси в линии атаки. В фазе игры с мячом "Барса" демонстрировала ассиметричные особенности своей системы игры и переходила на структуру 3-2-5, за счет разных функциональных задач фланговых защитников.

Альба поднимался высоко в линию атаки и с Дембеле отвечал за широту позиционных атак. В свою очередь, Серджи Роберто формировал тройку центрбеков и шел вперед эпизодически, когда того требовала ситуация. В атаках Роберто часто был нижним углом треугольников и ромбов на правом фланге. В отличие от Альбы, который поддерживал слева широту, активной зоной Серджи в атаках было правое полупространство.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 4

"Барселона" традиционно заваливалась на правый фланг атаки, это отчетливо заметно на тепловой карте.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 5

Почти половина всех атакующих действий команды Кумана проходили именно через эту вертикальную зону.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 6

Команда Кумана активно начала матч (как и на Камп Ноу" с "Динамо"). Именно гости провели первую опасную атаку с ударом по воротам. Эффективные действия Дембеле на фланге завершились его прострелом в штрафную. На ближней штанге в борьбе с Хименесом экс-форвард "Атлетико" наносил удар внешней стороной стопы, но до статуса голевого этот момент, пожалуй, не дотягивал. Это был первый и предпоследний удар "Барсы" в первом тайме.

На 41 минуте гости потревожили Облака ударом с достаточно острого угла в исполнении Месси. В данном случае сработала связка классическая Альба-Месси. Относительно невысокая интенсивность в позиционной игре "Барселоны" не позволила создать большего. Низкий блок "Атлетико" с широкой линией обороны явно создавал дискомфорт "сине-гранатовым". По традиции, команда Кумана создавала перегруз на правом фланге/полуфланге, но дополнительный игрок в линии обороны между левым и центральным защитниками сужал и без того перегруженное пространство в этой зоне.

Переводы налево на Альбу также не несли в себе угрозы. Широкая линия из пяти защитников успевала сместиться и перекрыть противоположное полупространство, в котором у "Барсы" уже не было численного преимущества. И в теории и на практике план на игру Симеоне оказался эффективней методов Кумана.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 7

Во втором тайме гости чаще стали доводить атаки до ударов по воротам, но большинство выстрелов не несли серьезной угрозы воротам "Атлетико".

Стилистически "Атлетико" неудобный соперник для нынешней "Барсы" с ее далекими от совершенства действиями в переходе из атаки в оборону. Рональд Куман понимал, что Симеоне сделает ставку на зональную оборону низким блоком, и при первой же возможности будет отвечать быстрыми атаками.

Высокая линия обороны и не самые быстрые защитники каталонского клуба обязывали гостей быть максимально эффективными в контрпрессинге. Задачей-максимум проактивного метода обороны "Барселоны" было оперативное возвращение мяча на половине поля соперника. Задача-минимум - не дать оппоненту возможность быстро развить контратаку и получить время на переход в зональную оборону средним блоком.

В целом, в этом важном для себя аспекте футбола "Барселона" провела неплохой матч. "Атлетико" имел не много возможностей для быстрых атак. По крайней мере, в плане контрпрессинга команда Кумана заметно прибавила со времен недавнего матча с киевским "Динамо". Но до того уровня, который бы позволял "задушить" команду Симеоне на ее трети поля, "Барса" еще не созрела.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 8

"Атлетико" забил вполне заслуженный гол в конце первого тайма. Феликс совершил отбор мяча в первой трети поля, хозяева искусно вышли из-под контрпрессинга и организовали голевую атаку. Конечно, гол на совести вратаря каталонцев. Тер Штеген повторил нерасчетливый выход Андрея Лунина в матче Польша – Украина в ситуации, которая этого совсем не требовала. Тем не менее, по игре "Атлетико" был лучше соперника и, на мой взгляд, заслужил подарок в виде индивидуальной ошибки голкипера.

После перерыва "Атлетико" добавил в активности. Во втором тайме команда Симеоне даже не уступала "Барселоне" в контроле мяча. На мой взгляд, главная причина этих перемен – функциональное состояние команды Рональда Кумана. Во втором тайме она чаще отказывалась от контрпрессинга и опускалась в средний и низкий блок, позволяя оппоненту владеть мячом и проводить позиционные атаки.

У "Барселоны" был шанс спасти игру за счет кроссов Месси и игры на втором этаже в исполнении Лангле и Гризманна. Французы дважды выигрывали воздух и с убойных позиций расстреливали ворота "Атлетико", но оба раза попадал в Облака. Особенно выгодный момент был у центрбека.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 9

Одно из главных событий второго тайма – травма Пике. Опытный защитник в игровом эпизоде повредил колено и, судя по всему, не поможет своей команде в Киеве. Велика вероятность, что состав линии обороны на НСК "Олимпийски" будет выглядеть следующим образом – Дест, Де Йонг, Лангле, Альба. По крайней мере, после вынужденной замены Пике Куман перешел на такой вариант. Серджи Роберто перешел в центр поля, в пару к Пьяничу, Дест вышел на правый фланг, а де Йонг занял место Пике.

После выхода Деста, команда в фазе игры с мячом перешла на структуру с двумя центрбеками, правый защитник поддерживал широту атак справа, а Дембеле сместился в ближнее полупространство. Чуть ранее, Коутиньо вышел вместо растворившегося Педри, но тоже ничем особым не отличился. В концовке матча Коутиньо перешел на позицию опорного в пару к Роберто.

На место левого вингера сместился Дембеле. Эти перестановки были произведены после замен на 83 минуте. Правого вингера доигрывал Тринкао, а Брайтвайт непонятно зачем вышел вместо Гризманна. Пожалуй, выход датчанина, который абсолютно не соответствует уровню "Барселоны" – это проявление отчаяния от Рональда Кумана.

Последняя реальная возможность "Барсы" сравнять счет – это дальний удар в исполнении Серджи Роберто. Удар был заблокирован, но мяч рикошетом, едва не влетел в ворота Облака. Универсальный испанский футболист при этом технико-тактическом действии повредил мышцу бедра. Его участие в матче с "Динамо" исключено. Серджи покинул поле, и его команда завершала матч в меньшинстве, так как Куман к тому моменту использовал три слота замен.

"Атлетико" на 9 очков оторвался от "Барселоны" (10 место) в чемпионате Испании и по потерянным очкам является лидером Ла Лиги. На фоне кризисных команд Зидана и Кумана, на данном этапе, "индейцы" выглядят едва ли не главными претендентами на чемпионство.

Проблемы хромой Барсы перед Киевом: травмы, пешеход и сырой контрпрессинг - изображение 10

Что касается каталонцев, то они далеко не в лучшем моральном и физическом состоянии отправляются в далекий Киев на матч группового турнира Лиги чемпионов. После матча Рональд Куман выразил удовлетворение действиями подопечных в первом тайме (даже тогда "Барса" была хуже соперника): "Мы доминировали в первом тайме и играли хорошо. Мы не создавали много моментов, потому что это действительно сложно против команды, которая так хорошо защищается. Тренер ответственен, результаты нужно улучшать. Мы работаем, надо улучшать ситуацию в защите и в атаке. Думаю, игроки перепробовали все возможное. Я доволен усилиями игроков, это нельзя критиковать".

Команда Симеоне хорошо погоняла соперника, разбивая его сыроватый прессинг. Осуществлять организованное давление с минус одним футболистом (традиционная пассивность Месси) – дело непростое. Аргентинец по традиции в фазе игры без мяча действует в режиме "пешехода".

Читайте такжеО трендах современного футбола на примере тактического анализа матча Боруссия - Бавария

Пике и Роберто тоже не повышают потенциал каталонцев в ближайшем поединке. Минусом для нас может быть негативный для "Барсы" результат. По теории вероятности шансы топ-клуба на второе поражение подряд и матч без забитых голов значительно уменьшаются, но они, разумеется, имеются. И главное, что сами игроки киевского "Динамо" это поняли в матче на "Камп Ноу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Рональд Куман Диего Симеоне Барселона тактика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...