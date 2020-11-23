Барселона рассматривает возможность приобретения замены для Жерара Пике

Тот факт, что защитник "Барселоны" Жерар Пике не поможет каталонской команде в течение нескольких месяцев из-за травмы колена, поднял вопрос о потенциальном приобретении нового футболиста в центр обороны.

По информации Marca, возможные трансферы обсуждались уже после того, как травмировался Ансу Фати, однако у Рональда Кумана есть много возможностей для того, чтобы скрыть потерю молодого игрока – Дембеле, Тринкау и Гризманн могут заменить таланта "Барселоны" на левом фланге.

Однако центральный защитник – вовсе на та позиция, где главный тренер "сине-гранатовых" способен найти адекватное решение проблемы. Пока Куману придется делать ставку на Умтити, Лангле и Араухо.