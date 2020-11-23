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Барселона рассматривает возможность приобретения замены для Жерара Пике
Ключевой защитник вылетел
Тот факт, что защитник "Барселоны" Жерар Пике не поможет каталонской команде в течение нескольких месяцев из-за травмы колена, поднял вопрос о потенциальном приобретении нового футболиста в центр обороны.
По информации Marca, возможные трансферы обсуждались уже после того, как травмировался Ансу Фати, однако у Рональда Кумана есть много возможностей для того, чтобы скрыть потерю молодого игрока – Дембеле, Тринкау и Гризманн могут заменить таланта "Барселоны" на левом фланге.
Однако центральный защитник – вовсе на та позиция, где главный тренер "сине-гранатовых" способен найти адекватное решение проблемы. Пока Куману придется делать ставку на Умтити, Лангле и Араухо.
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