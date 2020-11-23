Переговорщик: привел на Камп Ноу Марадону, Стоичкова и Ромарио. А еще он участвовал в подписании Месси

Начинал переводчиком до того, как это стало мейнстримом

В январе 1970-го "Барселону" возглавил кризисный менеджер Вик Букингем – хмурый англичанин, не вынимавший изо рта замусоленную сигарету и ни слова не знавший по-испански. Команде нужен был переводчик, и им стал Хосеп Мария Мингелья, деятельный университетский работник, в совершенстве знавший английский язык и в свое время прошедший через молодежную команду сине-гранатовых (тогда, когда деревья были большими, а каталонский дубль звался "Кондал").

Впоследствии Минеглья стал стремительно расти в сине-гранатовых офисах: стартовав переводчиком, он поднялся до помощника Ринуса Михелса, а затем, при президенте Хосепе Луисе Нуньесе, вошел в администрацию клуба.

В "Барселоне" говорили, что Мингелья обладает удивительным чутьем на таланты: в частности, именно он уговорил Михелса подписать защитника Мигели из "Кадиса", обретавшегося во втором испанском дивизионе.

Мигели провел за блаугранас 16 сезонов, имел прозвище "Тарзан", носил капитанскую повязку, а в качестве носителя командного духа выступил своеобразным прообразом Карлеса Пуйоля.

Вел переговоры с аргентинской военной хунтой

Хосеп Луис Нуньес стремился популяризовать клуб, а для этого ему требовалась звезда первой величины. В этом качестве был выбран Диего Армандо Марадона, но имелась существенная сложность: в Аргентине правила военная хунта, которая ни в коем случае не собиралась выпускать Марадону из страны.

1981-ом году Хосеп Мария Мингелья вылетел из Барселоны в Буэнос-Айрес: в его дипломате лежал контракт с Марадоной, от Эль Диего требовалась только подпись, и пустые бланки для чеков (Нуньес отправил Мингелью в поездку со словами: " Если на взятки уйдет больше $10 млн – ты нас разоришь ").

Переговоры представитель "Барселоны" вел с Карлосом Лакосте, вице-адмиралом и фактическим правителем Аргентины. Сошлись на следующем: Марадона из "Аргентинос Хуниорс" переходит в "Боку Хуниорс", а после ЧМ-1982 отправляется в "Барселону".

На взятки ушло $7,6 млн. Сам трансфер обошелся почти в такую же сумму.

В Стоичкова никто не верил, он был личной креатурой Кройфа

В 1989-ом году "Барселона" завоевала Кубок кубков. В полуфинале каталонцами был обыгран софийский ЦСКА со счетом 4:2 и 2:1. Все три гола в сине-гранатовые ворота забил 23-летний форвард Христо Стоичков. " Нано, мне нужен этот парень. Делай, что хочешь, но привези его сюда ", - сказал Кройф Мингелье.

Спортивный директорат блаугранас изучил профайл Стоичкова и ужаснулся: игрок постоянно попадал в скандалы, а однажды даже получил пожизненную дисквалификацию (позже замененную на полугодичный бан) за драку на футбольном поле. Администрация "Барселоны" выступала против трансфера болгарина, но авторитет Кройфа был слишком велик: Мингелья вылетел в Софию.

ЦСКА курировался Министерством обороны Болгарии. Вопрос с переходом Стоичкова Мингелье пришлось решать на самом высоком уровне, поскольку болгарские власти с крайне неохотой отпускали спортсменов за границу. Вообще, трансфер стал возможен лишь потому, что местный коммунизм к тому времени уже оказался колоссом на глиняных ногах, а страна находилась на перепутье. В Минобороны Мингелье сразу же сказали, что, во-первых, Стоичков не продается, во-вторых, если и продается, то за огромные деньги, и в-третьих, клуб, купивший Христо, тут же пожалеет об этом и постарается избавиться от дебошира уже через полгода.

"Барселона" заплатила ЦСКА $3 млн – действительно невероятные по тем временам деньги для представителя Восточной Европы. Но Мингелья был доволен: на Христо он мог потратить до 5 млн, а в результате прилично сэкономил.

Стоичков приехал в "Барселону" и стал одним из главных символов "Dream Team" Йохана Кройфа.

Ромарио перед переходом в "Барселону" задал только один вопрос

Бразилец Ромарио забил 98 голов в 109 матчах за ПСВ "Эйндховен", и за ним выстроилась очередь из европейских топов. На срочный перехват отправился, - как обычно, - Мингелья. Он встретился с председателем правления ПСВ Жаком Рутсом, сразу же четко обозначившим свои цели: "Если я продам Ромарио, то болельщики меня убьют, поэтому это должен быть самый дорогой исходящий трансфер в истории нашего клуба. Я хочу 20 миллионов долларов".

"20 миллионов долларов? В таком случае, это будет самый дорогой трансфер в истории футбола" , - ответил Мингелья, отлично помнивший, что трансферный рекорд в ту пору принадлежал переходу Лентини из "Торино" в "Милан" за 13 млн евро.

Переговоры длились несколько дней, при этом стороны использовали весь арсенал запрещенных приемов: Рутс говорил, что у него есть предложение из "Реала" на 18 млн евро (оно действительно было, но на сумму, в два раза меньшую), Мингелья делал вид, что в бешенстве покидает кабинет председателя правления ПСВ. В конце концов, функционеры достигли соглашения на цифре в 12 млн долларов.

" Я бы продал за 10, - признался Рутс, когда они отмечали сделку. – Это огромные деньги".

"Я бы купил за 20, - парировал Мингелья. – В клубе мне сказали, чтобы я не вздумал возвращаться без Ромарио ".

С самим бразильцем беседа вышла короткой. Мингелья рассказывал ему о партнерах и о том, что команду тренирует сам Йохан Кройф, но Ромарио интересовало другое. "У вас в городе много ночных клубов?", - спросил он, а получив утвердительный ответ, потянулся за ручкой, чтобы поставить подпись.

Его слово стало решающим, когда Решак подписывал первый контракт с Месси

Все, наверное, знают историю о том, как "Барселона" подписала первый контракт с Месси на барной салфетке. Но как все было на самом деле, известно лишь троим – Хосепу Луису Мингелье, Карлесу Решаку (спортивный директор) и Хорхе Месси (отец Лионеля).

- В декабре 2000-го года мы с Карлесом отправились в ресторан "Помпея", - вспоминает 79-летний Мингелья на канале "Барса" . – Сидели, пили пиво, и к нам присоединился сильно нервничающий Хорхе Месси. Карлес хотел подписать Лео, поскольку в первой двусторонке, где мы его просматривали, он забил 6 мячей, и все наши тренеры умирали от восторга. С другой стороны, мальчику требовалось дорогостоящее лечение, поскольку его организм не вырабатывал гормон роста, нужно было перевезти его родителей из Аргентины, обеспечить их жильем и работой. Я шепнул Карлесу: "Подписывай, он станет звездой!" А чтобы Хорхе не нервничал, Карлес нацарапал первое соглашение прямо на салфетке.

В этом случае, как и во многих других, чутье не подвело человека, проработавшего в "Барселоне" большую часть своей жизни.