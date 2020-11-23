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Бензема не поможет своей команде в матче с Интером
Футболист не восстановился от травмы
Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера". Француз все еще тренируется по индивидуальной программе, пишет Marca.
Матч "Интер" — "Реал" пройдет в среду, 25 ноября в Милане.
32-летний Бензема в текущем сезоне провел 11 матчей за "Реал" и забил шесть мячей при трех голевых передачах.
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