Бензема не поможет своей команде в матче с Интером

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера". Француз все еще тренируется по индивидуальной программе, пишет Marca.

Матч "Интер" — "Реал" пройдет в среду, 25 ноября в Милане.

32-летний Бензема в текущем сезоне провел 11 матчей за "Реал" и забил шесть мячей при трех голевых передачах.