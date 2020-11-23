  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема не поможет своей команде в матче с Интером
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема не поможет своей команде в матче с Интером

Испания
(1 голосов)

Футболист не восстановился от травмы

Бензема не поможет своей команде в матче с Интером
Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера". Француз все еще тренируется по индивидуальной программе, пишет Marca.

Матч "Интер" — "Реал" пройдет в среду, 25 ноября в Милане.

32-летний Бензема в текущем сезоне провел 11 матчей за "Реал" и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...