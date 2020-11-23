Чуда не произошло. Брайтвайт зимой может вернуться в Леганес из Барселоны

Прошлой зимой "Барселона" экстренно подписала Мартина Брайтвайта из "Леганеса", пытаясь решить кадровую проблему в атаке. Датчанин, прогнозируемо, не сумел прижиться в каталонском клубе.

Как сообщает Marca, уже зимой форвард может вернуться в "Леганес", который без Мартина вылетел в сегунду. На данный момент, речь идет об аренде игрока.

Сам Мартин не хотел бы покидать каталонский клуб, но Рональд Куман не особо рассчитывает на нападающего. Вероятнее всего, трансфер таки случится.

За девять месяцев в команде датчанин смог провести 17 матчей, в которых забил один гол.