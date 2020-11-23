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Чуда не произошло. Брайтвайт зимой может вернуться в Леганес из Барселоны

Испания
(1 голосов)

Из Лиги Чемпионов прямиком в Сегунду

Чуда не произошло. Брайтвайт зимой может вернуться в Леганес из Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Прошлой зимой "Барселона" экстренно подписала Мартина Брайтвайта из "Леганеса", пытаясь решить кадровую проблему в атаке. Датчанин, прогнозируемо, не сумел прижиться в каталонском клубе.

Как сообщает Marca, уже зимой форвард может вернуться в "Леганес", который без Мартина вылетел в сегунду. На данный момент, речь идет об аренде игрока.

Сам Мартин не хотел бы покидать каталонский клуб, но Рональд Куман не особо рассчитывает на нападающего. Вероятнее всего, трансфер таки случится.

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За девять месяцев в команде датчанин смог провести 17 матчей, в которых забил один гол.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт Леганес
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
23.11.2020 в 20:02
Дурачок Бартомеу 18 миллионов за этого «топ игрока» отдал.... Не удивлюсь, если бесплатно вернут.
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0
0
Dr. House (Подолье)
23.11.2020 в 18:29
Очередное гениальное подписание ФКБ, которое ещё и привело к вылету Леганеса из Примеры...
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
23.11.2020 в 19:07
Не иначе как ослабляют конкурентов. В борьбе за выживание )))
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+1
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