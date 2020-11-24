Бандюган и умница. Кто же он, бывший помощник Симеоне - автобусник или мечтатель?

"Атлетико" Диего Симеоне в современном футболе ассоциируется с защитной игрой наибольше. Если Жозе Моуриньо обвиняли в "парковке автобуса" у ворот его команды, то "Эль Чоло" – это владелец целого автопарка. Это действительно отображение игры его команды, но частично и влияние имиджа, ведь "чолизм" вошел в футбол и стал символом "камон плей", и сам внешний вид тренера вызывает ассоциации с мафией и бандитизмом. Долгое время его правой рукой был Герман "Эль Моно" Бургос, человек еще более грубый, аж до уровня Борщаговка -Троещина. Поэтому первой аналогией с ним будет физкультурно-разбойничий футбол костоломов. Но так ли это?

На днях Герман Бургос предложил ввести новую систему начисления очков для развития футбола в Испании. По его мнению, Примера заходит в стадию стагнации, и игра становится качественной, но монотонной. С этим нельзя не согласиться, однако результативность сейчас действительно ниже ожиданий публики.

Бургос предлагает оставить неизменными только достижения за победу и ничью 2:2. Вот как должна, по его мнению, выглядеть новая система баллов:

Это точно тот самый Бургос, что помогал Симеоне? А может мы просто в плену стереотипов относительно этого дяди. С таким лицом он должен быть "физруком". Испанцы уже говорят о том, что бывший вратарь сборной Аргентины стремится перевернуть футбол вверх ногами.

"Это создало бы новую реальность, тренеры бы совсем иначе, чем сейчас, анализировали матчи и готовились к ним".

Во времена работы с "Атлетико" он был самым страшным сном для четвертых арбитров, а его присутствие на предматчевых флеш-интервью, на которые не ходил Симеоне, было сплошным кошмаром для журналистов, ведь 90% ответов Бургоса составляли "да", "нет", "не знаю".

Однако тот же Бургос неоднократно давал очень интересные интервью, в которых раскрывался как человек глубокий.

"Бьелса был одним из столпов, на которые я опирался в своей футбольной жизни"- так говорит сам "Эль Моно". Он с невероятным пиететом вспоминает выступления в сборной под руководством "Эль Локо" Бьелсы и отмечает, что в своей самостоятельной тренерской работе обязательно попытается играть по схеме 3-1-3-3, которую в "алби-селесте" ввел нынешний тренер "Лидс Юнайтед".

"Моя несколько растрепанная внешность всегда была одной из моих тайн, камуфляж, потому что много раз люди воспринимали меня таким, но когда я начинал говорить, удивлялись и говорили: "откуда это взялось?"

Кстати, Бургос в 2006-м отказался помогать Симеоне в клубе "Эстудиантес" из Ла-Платы. В следующий раз "Чоло" позвонил ему в 2011-м году и таки уговорил вместе поработать в итальянской "Катании".

В "Атлетико" же Бургос был серым кардиналом, Симеоне давал ему контроль над всеми процессами, оставаясь последним контроллером. Чаще всего Бургос брался за анализ соперников и участвовал в утвержденные или отклонении кандидатур новичков. Он разрабатывал системы адаптации новых игроков к строгой системе "Атлетико". В частности, он гордится тем, как быстро и эффективно удалось интегрировать в футбол "индейцев" Гризманна, хотя сомнений по нему хватало, говорили, что француз слишком легкий и не способен работать с Симеоне.

Получая все новых игроков атаки, Симеоне уже несколько раз пытался перестроить "Атлетико" на более креативную команду. Бургос поддерживал такое стремление, однако Диего становился заложником своего имиджа стабильности результатов – как только с этим возникали проблемы, он возвращался к старому проверенному футболу бей-беги, когда бить можно не только мяч.

О своем уходе из "Атлетико" Бургос объявил заранее. После этого он имел несколько предложений работать главным, даже, по его словам, уже подбирал штаб помощников. Однако, пока он в режиме ожидания. Его очень хотел "Алавес", но "Эль Моно" не пошел сразу в ад борьбы за выживание. Говорят, вскоре Гальярдо должен покинуть "Ривер Плейт" и клуб уже готов вернуть своего бывшего вратаря, теперь в качестве руководителя команды.

Бургос точно знает, кого он никогда не согласится тренировать ни в какой роли – "Реал", "Барселона" и "Бока Джуниорс". Враги останутся врагами навсегда.

Я давно и с интересом жду его самостоятельную работу. Он интригует.