Примера. 10-й тур. Бетис провалился на поле Атлетика

Гаиска Гаритано говорит, что не боится увольнения. Это, мол, часть работы. Бояться действительно не стоит, но и сдаваться без боя тоже. Баски не могут найти стабильность, но раз через раз добывают победы и защищают своего тренера. Сегодняшний матч вообще станет сильным аргументом в пользу Гаритано.

"Атлетик" уничтожил "Бетис". "Огурцы" пять мячей пропустили в прошлом туре от "Барсы", но тогда по крайней мере была борьба. Сейчас же – имитация. Ни одной желтой карточки в матче - тоже красноречивый факт. "Бетис" не подготовился к матчу и из владения мячом и коротких / средних передач ничего не выжимал. Один удар в створ ворот в течение девяноста минут – удручающий результат.

"Атлетик", напротив, показал очень вдохновенную игру. Это тот случай, когда результат сочетается с содержанием футбола и формирует яркую картину. Баски били по воротам, результативно добивали (Капа и Муньяин), разыгрывали комбинации (Юри ассистировал Беренгеру), заставляли соперника ошибаться (автогол Виктора Руиса). В шести последних турах – три победы и три поражения. Стабильности не хватает, но и твердых оснований увольнять Гаритано нет.

В трудное положение попал уже Мануэль Пеллегрини. В последних пяти турах его команда проиграла четыре раза и пропустила четырнадцать голов. Кошмар.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" 4:0

Голы: Виктор Руис 9 (авт.), Андер Капа 33, Икер Муньяин 59, Алехандро Беренгер 68

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Алехандро Беренгер (Хон Моркильо 70), Юри Берчиче (Микель Баленсиага 88), Микель Весга, Икер Муньяин (Ойхан Санчет 70), Андер Капа, Иньиго Мартинес, Унаи Венседор, Асьер Вильялибре (Иньиго Лекуэ 88), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия 76)

"Бетис": Клаудио Браво, Виктор Руис, Хоакин Санчес (Диего Лейва 70), Сидней, Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон 61), Алекс Морено, Антонио Санабрия (Андрес Гуардадо 62), Кристиан Тельо (Борха Иглесиас 62), Гуидо Родригес, Эмерсон, Родриго Родригес (Айтор Руйбаль 84)