"Месси сказал, что теперь будет со мной до конца". Гризманн дал большое интервью о своей ситуации в Барсе

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн дал большое интервью журналистам Universo Valdano на фоне всей той критики, которая льется в его адрес после переезда в Каталонию. Цитирует француза Goal.com, ESPN, Marca и другие издания.

"Пришло время расставить все по своим местам, я слишком долго терплю комментарии – достаточно".

"Конечно, я разговаривал с Лео, когда только приехал. Он сказал мне, что когда я в первый раз отказался от переезда в Каталонию, то он был опустошен и раздражен, ведь просил об этом трансфере публично. Однако он сразу же добавил, что теперь будет со мной до конца, что я часть команды. Поверьте, я это чувствую. Сейчас я счастлив в "Барселоне", прошу оставить меня в покое. Клуб поддерживает меня, я хочу помочь ему своими действиями на поле, Лео знает об этом. Тяжело читать новости с утра – если они не о Месси, то о моей потенциальной продаже".

"В том нашумевшем документальном фильме я хотел показать, что переход в другую команду – это всегда очень сложно. Болельщики думали, что я глумился над ними, но это не так. Критика? Я принимаю ее, ведь в Каталонии еще никто не видел мою лучшую версию. За полтора года в "Барселоне" было три тренера – это тоже непросто. Мне нужно время на адаптацию. Изменения в структуре клуба также влияют".

"Заявления моего дяди? Я не общался с ним с момента свадьбы, на которую он не пришел. Я перестал поддерживать какие-либо отношения с Эриком Олатсом. Он не знает, как устроен футбол. Журналист добился от него какого-то комментария. Я уже говорил Месси, что у меня даже нет номера Эрика. Мои родители также не поддерживают связь с Олатсом – это ужасно, что он способен нанести такой вред и создать проблемы в раздевалке".