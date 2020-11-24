  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Месси сказал, что теперь будет со мной до конца". Гризманн дал большое интервью о своей ситуации в Барсе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Месси сказал, что теперь будет со мной до конца". Гризманн дал большое интервью о своей ситуации в Барсе

Испания
(1 голосов)

Антуан расставляет все точки над нужной буквой

"Месси сказал, что теперь будет со мной до конца". Гризманн дал большое интервью о своей ситуации в Барсе
Новина українською

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн дал большое интервью журналистам Universo Valdano на фоне всей той критики, которая льется в его адрес после переезда в Каталонию. Цитирует француза Goal.com, ESPN, Marca и другие издания.

"Пришло время расставить все по своим местам, я слишком долго терплю комментарии – достаточно".

"Конечно, я разговаривал с Лео, когда только приехал. Он сказал мне, что когда я в первый раз отказался от переезда в Каталонию, то он был опустошен и раздражен, ведь просил об этом трансфере публично. Однако он сразу же добавил, что теперь будет со мной до конца, что я часть команды. Поверьте, я это чувствую. Сейчас я счастлив в "Барселоне", прошу оставить меня в покое. Клуб поддерживает меня, я хочу помочь ему своими действиями на поле, Лео знает об этом. Тяжело читать новости с утра – если они не о Месси, то о моей потенциальной продаже".

"В том нашумевшем документальном фильме я хотел показать, что переход в другую команду – это всегда очень сложно. Болельщики думали, что я глумился над ними, но это не так. Критика? Я принимаю ее, ведь в Каталонии еще никто не видел мою лучшую версию. За полтора года в "Барселоне" было три тренера – это тоже непросто. Мне нужно время на адаптацию. Изменения в структуре клуба также влияют".

"Заявления моего дяди? Я не общался с ним с момента свадьбы, на которую он не пришел. Я перестал поддерживать какие-либо отношения с Эриком Олатсом. Он не знает, как устроен футбол. Журналист добился от него какого-то комментария. Я уже говорил Месси, что у меня даже нет номера Эрика. Мои родители также не поддерживают связь с Олатсом – это ужасно, что он способен нанести такой вред и создать проблемы в раздевалке".

Читайте также"Месси в Барсе – и монарх, и император". Экс-агент Гризманна – о причинах плохой адаптации Гризманна

"Прическа? Мне нравятся длинные волосы, вот здесь я буду вынужден отказать "Барселоне", если персонал попросит меня подстричься коротко. Моей семье нравится этот стиль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Эрик Олатс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Leo Forza Dnepr (Антиб)
24.11.2020 в 10:43
Вот так, назло всем злопыхателям и тролям.
Ответить
0
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
24.11.2020 в 10:42
"Лео публично просил... Лео был раздражен... Приехав, я поговорил с Лео..." Лео Карлеоне ,блин...
Ответить
+1
-1
Leo Forza Dnepr (Антиб)
24.11.2020 в 10:47
Ну и что умного Вы сказали? Вас от зависти распирает?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...