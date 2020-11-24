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Грядет грандиозная рокировка? Интер и Реал могут совершить обмен хавбеками
Не последние имена в футболе
Мадридский "Реал" и миланский "Интер" могут обменяться полузащитниками. По информации издания Sky Sports, в столицу Испании отправится датский хавбек "нерадзурри" Кристиан Эриксен, а в Италию поедет Иско.
Как сообщает источник, гранды европейского футбола уже начали обсуждать потенциальный обмен. "Реал" оценивает испанского диспетчера команды в 60-70 миллионов евро, в то время как ценник на Эриксена варьируется в пределах 30 миллионов. Таким образом, скорее всего "Интер" должен будет провести определенную доплату.
Отмечается, что оба футболиста не довольны своим положением в коллективах Зидана и Конте. Напомним, ранее стало известно о том, что интерес к аренде Эриксена проявляют "Боруссия", "Арсенал", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".
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