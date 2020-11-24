"Свистать всех наверх" по-каталонски: Барселона звала Маскерано на подмену Пике

Это очередная новость ни о чем... В стиле - "Барса интересуется Ришарлисаном" или "Барса заплатит Ливерпулю, если Коутиньо выиграет трофей ЛЧ с Баварией"... Какие глупости.... Открываем испанскую прессу и читаем - "Маскерано смеётся над новостью о звонке Барсы"... Вобщем, не обращайте на эту публикацию в "Уа-Футбол" внимания.. Она не правдивая.