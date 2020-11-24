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"Свистать всех наверх" по-каталонски: Барселона звала Маскерано на подмену Пике

Испания
(1 голосов)

Хавьер отказался

"Свистать всех наверх" по-каталонски: Барселона звала Маскерано на подмену Пике
Новина українською

"Барселоне" следует найти замену Жерару Пике – основной защитник каталонцев надолго выбыл из строя из-за травмы колена. По информации испанских СМИ, "сине-гранатовые" обращались к своему бывшему футболисту Хавьеру Маскерано с просьбой подменить Пике.

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Источник сообщает, что аргентинский исполнитель отказал бывшему клубу. Напомним, Маскерано завершил карьеру 16 ноября. Отметим, что Пике вылетел приблизительно на полгода.

Ранее аргентинский защитник и хавбек выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

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В статье: Херард Пике Хавьер Маскерано Барселона Жерар Пике
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.11.2020 в 13:59
Это очередная новость ни о чем... В стиле - "Барса интересуется Ришарлисаном" или "Барса заплатит Ливерпулю, если Коутиньо выиграет трофей ЛЧ с Баварией"... Какие глупости.... Открываем испанскую прессу и читаем - "Маскерано смеётся над новостью о звонке Барсы"... Вобщем, не обращайте на эту публикацию в "Уа-Футбол" внимания.. Она не правдивая.
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Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 13:26
Чигринский всегда рядом ну или Матвиенко на худой конец
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