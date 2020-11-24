Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Свистать всех наверх" по-каталонски: Барселона звала Маскерано на подмену Пике
Хавьер отказался
"Барселоне" следует найти замену Жерару Пике – основной защитник каталонцев надолго выбыл из строя из-за травмы колена. По информации испанских СМИ, "сине-гранатовые" обращались к своему бывшему футболисту Хавьеру Маскерано с просьбой подменить Пике.
Источник сообщает, что аргентинский исполнитель отказал бывшему клубу. Напомним, Маскерано завершил карьеру 16 ноября. Отметим, что Пике вылетел приблизительно на полгода.
????EXCLUSINDA #Inda: "El BARÇA ha llamado a MASCHERANO para sustituir a PIQUÉ y ha rechazado". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/9tRIH1Y28q— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2020
Ранее аргентинский защитник и хавбек выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун".
Популярное сейчас
- Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
- Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Месси не сыграет в Киеве, потери Динамо, травма Ибры. Главные новости от 23 ноября
- Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО