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City Football Group предложит Месси 10-летний контракт

Испания
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Футболист проведет несколько сезонов в АПЛ, а после может перейти в один из восьми клубов

City Football Group предложит Месси 10-летний контракт
Новина українською

"Манчестер Сити" готовит новое предложение аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает The Times.

По данным источника, холдинг City Football Group предложит нападающему контракт на 10 лет. К моменту предполагаемого окончания соглашения Месси будет 43 года. Несколько сезонов аргентинец проведёт непосредственно в "Манчестер Сити", а потом сможет присоединиться к одному из восьми клубов, которыми владеет холдинг. После того, как футболист завершит карьеру, он станет амбассадором клуба.

Сообщалось, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в "Барселоне" до конца действующего соглашения.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити City Football Group
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Источник:
The Times

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