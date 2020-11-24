Барселона проявляет интерес к Гараю - защитник не играл с февраля месяца

Серьезный кризис в обороне вынуждает "Барселону" искать усиление на трансферном рынке. Напомним, что долгое время пропустит Херард Пике.

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По данным El Chiringuito, каталонцы интересуются опытным Эсекиэлем Гараем. 34-летний аргентинец находится без клуба, покинув "Валенсию" в конце прошлого сезона.

Последний раз Гарай выходил на поле первого февраля, пропустив долгий срок из-за травмы колена. В Ла Лиге Гарай защищал цвета "Валенсии" и "Реала".