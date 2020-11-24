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"Хотим попробовать силы в другой лиге". Агент Иско высказался о будущем испанца

Испания
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Зидан потеряет бойца?

"Хотим попробовать силы в другой лиге". Агент Иско высказался о будущем испанца
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Вероятнее всего, Иско уже зимой покинет мадридский "Реал". Информацию также подтвердил агент и отец футболиста.

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"Иско хотел бы попробовать свои силы в другой лиге. Пока у нас нет никаких предложений. Если мы останемся в "Реале" - это не станет проблемой", - заявил отец Иско.

Испанский полузащитник стал редко попадать в основу "Реала", сыграв в текущем сезоне лишь семь игр. Его контракт истекает летом 2022-го года.

Ранее сообщалось, что Иско может оказаться в "Интере".

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В статье: Иско Реал (Мадрид)
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