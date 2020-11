"Хотим попробовать силы в другой лиге". Агент Иско высказался о будущем испанца

Вероятнее всего, Иско уже зимой покинет мадридский "Реал". Информацию также подтвердил агент и отец футболиста.

"Иско хотел бы попробовать свои силы в другой лиге. Пока у нас нет никаких предложений. Если мы останемся в "Реале" - это не станет проблемой", - заявил отец Иско.

“Isco would like to try another league. But we don’t have any official bid right now, staying at Real Madrid won’t be a problem”, his agent said tonight to @ellarguero. Keep an eye on his future on next months... ???????? #transfers