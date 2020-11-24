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"Хотим попробовать силы в другой лиге". Агент Иско высказался о будущем испанца
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Вероятнее всего, Иско уже зимой покинет мадридский "Реал". Информацию также подтвердил агент и отец футболиста.
"Иско хотел бы попробовать свои силы в другой лиге. Пока у нас нет никаких предложений. Если мы останемся в "Реале" - это не станет проблемой", - заявил отец Иско.
“Isco would like to try another league. But we don’t have any official bid right now, staying at Real Madrid won’t be a problem”, his agent said tonight to @ellarguero. Keep an eye on his future on next months... ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2020
Испанский полузащитник стал редко попадать в основу "Реала", сыграв в текущем сезоне лишь семь игр. Его контракт истекает летом 2022-го года.
Ранее сообщалось, что Иско может
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