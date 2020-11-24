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Модрич: Мне хорошо в Реале - мечтаю закончить карьеру здесь
Но сначала нужно продлить контракт
Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что хочет остаться в мадридском клубе, несмотря на окончание контракта в 2021-м году.
"Много раз уже говорил, что хочу остаться в клубе, но посмотрим, что случится в будущем. Мне очень хорошо в "Реале" и я хочу закончить карьеру здесь.
Уверен, что я могу помочь команде. Если вы спросите, хочу ли я остаться, я отвечу, что да. Никто не будет счастливее меня, если я закончу карьеру здесь", - приводит слова хорвата Marca.
Модрич играет за мадридский клуб с 2012-го года - отыграл 355 матчей, завоевал 17 трофеев и выиграл Золотой мяч.
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