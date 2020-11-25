СМИ: У Рамоса нет предложений от других клубов

Продолжается эпопея вокруг Серхио Рамоса и его контракта с мадридским "Реалом". Действующая сделка испанца заканчивается уже следующим летом.

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По данным СОРЕ, капитан "сливочных" пока не получал предложение от других клубов. Но даже если они поступят, он твердо намерен остаться в "Реале" и продлить действующий контракт.

???? Informa @lamacope



❌ El @RealMadrid aún no ha llamado a @SergioRamos



???? Ramos no ha recibido ofertas ni va a escuchar ninguna hasta que no hable con el Madrid



⚪️ Su prioridad es quedarse en el Madrid#PartidazoCOPE pic.twitter.com/sMS4CFLH9H — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 24, 2020

Сегодня команда Зидана сыграет против "Интера" - Рамос пропустит матч из-за травмы.