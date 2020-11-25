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СМИ: У Рамоса нет предложений от других клубов

Испания
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Испанец хочет остаться в Мадриде

СМИ: У Рамоса нет предложений от других клубов
UA-Футбол
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Продолжается эпопея вокруг Серхио Рамоса и его контракта с мадридским "Реалом". Действующая сделка испанца заканчивается уже следующим летом.

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По данным СОРЕ, капитан "сливочных" пока не получал предложение от других клубов. Но даже если они поступят, он твердо намерен остаться в "Реале" и продлить действующий контракт.

Сегодня команда Зидана сыграет против "Интера" - Рамос пропустит матч из-за травмы.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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