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СМИ: У Рамоса нет предложений от других клубов
Испанец хочет остаться в Мадриде
Продолжается эпопея вокруг Серхио Рамоса и его контракта с мадридским "Реалом". Действующая сделка испанца заканчивается уже следующим летом.
По данным СОРЕ, капитан "сливочных" пока не получал предложение от других клубов. Но даже если они поступят, он твердо намерен остаться в "Реале" и продлить действующий контракт.
???? Informa @lamacope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 24, 2020
❌ El @RealMadrid aún no ha llamado a @SergioRamos
???? Ramos no ha recibido ofertas ni va a escuchar ninguna hasta que no hable con el Madrid
⚪️ Su prioridad es quedarse en el Madrid#PartidazoCOPE pic.twitter.com/sMS4CFLH9H
Сегодня команда Зидана сыграет против "Интера" - Рамос пропустит матч из-за травмы.
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