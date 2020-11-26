Испания
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Ключевой полузащитник Барселоны вернулся в общую группу
Сыграет уже на выходных?
Серхио Бускетс получил повреждение в расположении сборной Испании и не играл с последней международной паузы. У него есть шанс вернуться уже в ближайшее время.
Уже сегодня опорник тренировался в общей группе каталонской команды. Существует вероятность, что он сыграет против "Осасуны" на выходных.
Images: Training today. Sergio Busquets did part of the training session with the group. [fcb] pic.twitter.com/EBAQcQAp8y— barcacentre (@barcacentre) November 26, 2020
В текущем сезоне Бускетс успел провести десять матчей.
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