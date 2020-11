Ключевой полузащитник Барселоны вернулся в общую группу

Серхио Бускетс получил повреждение в расположении сборной Испании и не играл с последней международной паузы. У него есть шанс вернуться уже в ближайшее время.

Уже сегодня опорник тренировался в общей группе каталонской команды. Существует вероятность, что он сыграет против "Осасуны" на выходных.

Images: Training today. Sergio Busquets did part of the training session with the group. [fcb] pic.twitter.com/EBAQcQAp8y