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Ключевой полузащитник Барселоны вернулся в общую группу

Испания
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Сыграет уже на выходных?

Ключевой полузащитник Барселоны вернулся в общую группу
UA-Футбол
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Серхио Бускетс получил повреждение в расположении сборной Испании и не играл с последней международной паузы. У него есть шанс вернуться уже в ближайшее время.

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Уже сегодня опорник тренировался в общей группе каталонской команды. Существует вероятность, что он сыграет против "Осасуны" на выходных.

В текущем сезоне Бускетс успел провести десять матчей.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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