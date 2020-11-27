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Тебас: Месси? Я хочу видеть Лео в Ла Лиге точно так же, как и Моуриньо, Пепа, Клоппа и Роналду
Целый список у Хавьера
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал потенциальный переход капитана каталонской "Барселоны" в другой европейский клуб уже зимой. Напомним, главный претендент на аргентинца – английский "Манчестер Сити". Цитирует Тебаса портала Goal.com.
"Я хочу видеть Месси в Ла Лиге точно так же, как и Жозе Моуриньо, Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа и Криштиану Роналду".
"Все они помогают чемпионату Испании расти, но это не жизненная необходимость. Они не так важны для нас, как говорят другие люди. Главное – это стратегия и работа над брендом. Неймар ушел, но у нас есть Гризманн, Коутиньо, Дембеле и Бензема. Посмотрим, возможно, в следующем сезоне присоединится Холанд. В общем, я надеюсь, что Месси, лучший игрок в истории футбола, завершит свою карьеру в Каталонии".
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