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Официально: Игроки Барселоны согласились пойти на снижение зарплат
Правильное решение в непростое время
Руководство "Барселоны" достигло соглашения с игроками о снижении зарплат. Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба.
Основная причина такого решения - непростая экономическая ситуация в каталонской команде. Сначала на такой шаг пошли четыре футболиста, теперь их поддержала остальная команда.
Данное решение позволит клубу сэкономить порядка 122 миллионов евро. Отметим, что вначале руководство рассчитывало, что сумма будет равна 190 миллионам.
❗ Comunicat conjunt de la mesa de negociació salarial del FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 27, 2020
ℹ Els detalls: https://t.co/dRfHIx6lXz pic.twitter.com/zqPDyiHH0x
Напомним, что в январе 2021-го состоятся выборы президента "Барселоны".
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