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Официально: Игроки Барселоны согласились пойти на снижение зарплат

Испания
(1 голосов)

Правильное решение в непростое время

Официально: Игроки Барселоны согласились пойти на снижение зарплат
UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Барселоны" достигло соглашения с игроками о снижении зарплат. Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба.

Основная причина такого решения - непростая экономическая ситуация в каталонской команде. Сначала на такой шаг пошли четыре футболиста, теперь их поддержала остальная команда.

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Данное решение позволит клубу сэкономить порядка 122 миллионов евро. Отметим, что вначале руководство рассчитывало, что сумма будет равна 190 миллионам.

Напомним, что в январе 2021-го состоятся выборы президента "Барселоны".

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В статье: Барселона коронавирус
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Комментарии (1)
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Мольфар (Закарпаття)
27.11.2020 в 22:31
Якщо на цій гілці не згадають жодного разу ім'я Мессі, я піду втоплюся у річці.
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