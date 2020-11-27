Официально: Игроки Барселоны согласились пойти на снижение зарплат

Руководство "Барселоны" достигло соглашения с игроками о снижении зарплат. Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба.

Основная причина такого решения - непростая экономическая ситуация в каталонской команде. Сначала на такой шаг пошли четыре футболиста, теперь их поддержала остальная команда.

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Данное решение позволит клубу сэкономить порядка 122 миллионов евро. Отметим, что вначале руководство рассчитывало, что сумма будет равна 190 миллионам.

❗ Comunicat conjunt de la mesa de negociació salarial del FC Barcelona



ℹ Els detalls: https://t.co/dRfHIx6lXz pic.twitter.com/zqPDyiHH0x — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 27, 2020

Напомним, что в январе 2021-го состоятся выборы президента "Барселоны".