Примера. 11-й тур. Однотипная серия Леванте продолжается

"Леванте" в предыдущих четырех матчах сыграл вничью 1:1. И сегодня эта невероятно однотипная серия "лягушат" продолжилась – с аналогичным счетом завершился пятый подряд поединок с участием "Леванте".

То, что силы равны, было понятно еще по итогам первого тайма. Обеим командам не хватало азарта, смелости, находчивости у чужих ворот. После перерыва стало веселее, а первой забила та команда, которая значительно меньше владела мячом: Мараньян эффектным ударом головой замкнул эффектную подачу с фланга. Все произошло быстро и очень точно – без шансов для защиты "Леванте".

Гости, несмотря на владение мячом, нанесли по плоскости ворот соперника меньше ударов. И вряд ли ушли бы от поражения, если бы Хоакин Фернандес не сфолил против Дани Гомеса у линии ворот. Кампанья реализовал одиннадцатиметровый и оформил для "Леванте" пятую подряд ничью 1:1. Бывает и такое.

Для "Вальядолида" после двух подряд побед это также не самый плохой результат.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Леванте" 1:1

Голы: Мараньян 57 - Хосе Кампанья 83 (пен.)

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Оскар Плано (Жоау Филипе (Жота) 85), Серхио Наварро, Фабиан Орельяна, Рубен Алькарас, Пабло Эрвияс (Сайди Джанко 70), Мараньян, Федерико Сан Эметерио (Хавьер Санчес 88), Начо

"Леванте": Даниэль Карденас, Франсиско Идальго Гомес (Дани Гомес 71), Хосе Моралес (Робер 71), Микаэль Мальса (Коке 80), Рубен Везу, Серхио Постиго, Рубен Рочина, Карлос Клерк, Гонсало Мелеро (Хорхе Де Фрутос 67), Хосе Кампанья, Рохер Марти (Серхио Леон 80)

Предупреждения: Серхио Постиго 32, Гонсало Мелеро 40, Дани Гомес 74