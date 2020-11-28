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Экс-президент Барселоны Лапорта планирует баллотироваться в четвертый раз

Испания
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Жоан Лапорта хочет вернуться в клуб

Экс-президент Барселоны Лапорта планирует баллотироваться в четвертый раз
Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта будет вновь баллотироваться на этот пост, сообщает Mundo Deportivo.

Лапорта представит свою программу и команду в понедельник. В команду войдут бывшие члены совета директоров "Барсы", которые работали с Лапортой до 2010 года.

Для Лапорта эти выборы станут четвертыми в карьере. В 2003 году он выиграл выборы, в 2006 году продолжил занимать свой пост из-за отсутствия других кандидатов, а также проиграв Жозепу Бартомеу в 2015-м.

Лапорта занимал пост президента "Барселоны" с 2003 по 2010 годы. За этот период клуб завоевал 12 трофеев, включая 2 титула Лиги Чемпионов.

Напомним, выборы президента "Барселоны" пройдут в январе 2021 года.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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