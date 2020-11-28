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Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Барселона - Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

У "Барселоны" – неприятный осадок в противостоянии с "Осасуной". В последнем матче между этими командами победили памплонцы, подчеркнув бездарность Кике Сетьена как тренера "блаугранас". Сегодня уже другая история – тренер у каталонцев другой, и контекст не тот, что был полгода назад.

Матч 11-го тура состоится в воскресенье, 29-го ноября, в 15:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция >>>.

Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн матч 11-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Осасуна"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Осасуна (Памплона) Где смотреть футбол
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