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Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
У "Барселоны" – неприятный осадок в противостоянии с "Осасуной". В последнем матче между этими командами победили памплонцы, подчеркнув бездарность Кике Сетьена как тренера "блаугранас". Сегодня уже другая история – тренер у каталонцев другой, и контекст не тот, что был полгода назад.
Матч 11-го тура состоится в воскресенье, 29-го ноября, в 15:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция >>>.
Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн матч 11-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Осасуна"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 2 Poland;
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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