Примера. 11-й тур. Кадис снова берет очки на выезде

В последний раз "Эльче" и "Кадис" на элитарном уровне испанского футбола встречались в 1989-м году. Но после этого была длинная история противостояния в Сегунде. И последние два матча в этом турнире между собой команды закончили со счетом 0:0.

Сегодня, поэтому, во многом был принципиальный матч. Ни одна из команд не собиралась уступать или играть на ноль в защите. Каждая пыталась продемонстрировать свои сильные качества. Как следствие – было довольно мало футбола, но много борьбы.

Хотя между единоборствами нашлось место и для голов. "Кадис" уже прославился своей надежной обороной в Ла Лиге, но на поле "Эльче" пропустил голевую атаку из центральной зоны. Результативный удар был нанесен с радиуса штрафной площади.

Примечательно, что забил Бое, который через десять минут получил вторую желтую карточку за удар соперника локтем. Первое предупреждение нападающий также получил за грубую игру. Вот такое сочетание таланта и неуравновешенности.

Были сомнения относительно способности "Кадиса" отыграться. Ведь эта команда забивает мало по сравнению с другими командами из верхней части таблицы. Но удаление упростило задачу. Альваро Хименес безупречно замкнул подачу Переа с фланга.

На том и закончили. "Кадис" берет тринадцатое очко на выезде из общих пятнадцати.

Эльче. Стадион "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Кадис" 1:1

Голы: Лукас Бое 38 - Альваро Хименес 55

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Иван Марконе (Оменук Мфулю 90), Гонсало Верду, Лукас Бое, Пере Милья, Тете Моренте, Луисми Санчес (Рауль Гути 57), Антонио Барраган, Гидо Каррильо (Фидель Чавес 57), Хосема Санчес

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон, Фали Хименес (Педро Алькала 58), Маркос Лопес, Сальва Санчес (Бобби Адеканье 67), Алекс Фернандес (Янн Бодиже 67), Исаак Каркелен, Альваро Хименес, Альфонсо Эспино, Филип Малбашич (Хорхе Помбо 58), Хайро Искьердо (Альберто Переа 21)

Предупреждения: Лукас Бое 12, Гонсало Верду 12, Лукас Бое 45+4, Пере Милья 60, Иван Марконе 64, Тете Моренте 90+4 - Алекс Фернандес 54, Йенс Йонссон 68

Удаление: Лукас Бое 45+4