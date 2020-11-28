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Кандидат в президенты Барсы: Неймар не должен возвращаться. Он не уважал клуб
Тони Фрейша считает, что бразилец уже не тот
Кандидат в президенты каталонцев "Барселоны" Тони Фрейша рассказал, что в случае своей победы на выборах, не будет совершать трансфер Неймара.
"Убежден, что он не должен возвращаться. Неймар не уважал клуб. Он ушел, обманув нас, и с тех пор подавал иски.
У игрока "Барселоны" должен быть не такой имидж. Да и его выступления в последние годы уже не те", – заявил Тони Фрейша.
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Источник:Diario Sport
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