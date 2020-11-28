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Кандидат в президенты Барсы: Неймар не должен возвращаться. Он не уважал клуб

Испания
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Тони Фрейша считает, что бразилец уже не тот

Кандидат в президенты Барсы: Неймар не должен возвращаться. Он не уважал клуб
Новина українською

Кандидат в президенты каталонцев "Барселоны" Тони Фрейша рассказал, что в случае своей победы на выборах, не будет совершать трансфер Неймара.

"Убежден, что он не должен возвращаться. Неймар не уважал клуб. Он ушел, обманув нас, и с тех пор подавал иски.

У игрока "Барселоны" должен быть не такой имидж. Да и его выступления в последние годы уже не те", – заявил Тони Фрейша.

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В статье: Неймар Барселона Тони Фрейша
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Источник:
Diario Sport

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