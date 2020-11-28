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Марез оформил свой первый хет-трик с декабря 2015 года

Испания
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Рияд трижды расписался в воротах "Бернли"

Марез оформил свой первый хет-трик с декабря 2015 года
Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" со счетом 5:0.

В составе "горожан" три мяча на свой счет записал вингер Рияд Марез. Этот хет-трик стал первым для алжирца с 5-го декабря 2015-го года - тогда Марез принес победу "Лестеру" забив трижды в ворота "Суонси".

Примечательно, что Рияд - лишь второй африканский футболист, который отметился хет-триком в составе "Ман Сити". Первым был атакующий полузащитник Яя Туре.

В текущем сезоне АПЛ Марез сыграл 7 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Бернли Рияд Марез
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