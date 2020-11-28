Реал - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" на неделе уверенно одолел "Интер" в Лиге чемпионов и улучшил не только настроение, но и турнирное положение. Далее – "Шахтер", но сначала предстоит сойтись с "Алавесом" в Ла Лиге.

Матч 11-го тура состоится в субботу, 28-го ноября 2020-го года, в 22:00. Прямая онлайн текстовая – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO. Смотрим.

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