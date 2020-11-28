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Реал - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Алавес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Реал" на неделе уверенно одолел "Интер" в Лиге чемпионов и улучшил не только настроение, но и турнирное положение. Далее – "Шахтер", но сначала предстоит сойтись с "Алавесом" в Ла Лиге.
Матч 11-го тура состоится в субботу, 28-го ноября 2020-го года, в 22:00. Прямая онлайн текстовая – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.
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