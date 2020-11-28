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Облак провел двухсотый матч за Атлетико в Ла Лиге

Испания
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При этом голкипер установил рекорд клуба

Облак провел двухсотый матч за Атлетико в Ла Лиге
Новина українською

"Атлетико" добыл сухую победу над "Валенсией" в 11-м туре чемпионата Испании. Этот матч стал 200-м для вратаря мадридского клуба Яна Облака в рамках данного соревнования.

Сохранив свои ворота сухими, словенец установил рекорд клуба. За 200 матчей голкипер сыграл "на ноль" в 112-ти поединках. Предыдущий рекорд принадлежал Абелю Ресино, который за такой же промежуток встреч в Ла Лиге не пропустил в 80-ти играх.

Чтобы догнать испанского вратаря "Атлетико" за матчами в чемпионате за клуб, Облаку нужно провести еще 66 поединков. Тогда он повторит достижение самого опытного голкипера "матрасников" в Ла Лиге.

Словенец выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время игрок провел 270 матчей за мадридцев, 147 раз сохранив свои ворота «на замке». Контракт клуба с футболистом рассчитан до лета 2023 года. Облак является самым дорогим вратарем по данным портала Transfermarkt. Его ориентировочная стоимость составляет 90 млн евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ла Лига Ян Облак
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