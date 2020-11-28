Примера. 11-й тур. Реал - Алавес 1:2. Пенальти и ляп Куртуа - убийственная смесь для чемпиона

В прошлогоднем чемпионате "Реал" немало побед одержал благодаря голам с пенальти. По этому поводу команду и клуб жестко критиковали оппоненты и враги, но Зидан отбивался от всех нападок. Сейчас же ситуация такова, что от голов с пенальти страдает уже сам "Реал": "Валенсия" в прошлом туре пробивала их три, "Алавес" сегодня – один.

Благодаря этому голу с одиннадцатиметрового баски быстро вышли вперед и дальше пытались играть по счету. Пенальти был назначен вполне справедливо – здесь нет смысла искать черную кошку в темной комнате. Начо в попытке прервать фланговую подачу выставил руку и перекрыл ею путь мячу. Лукас Перес хоть и не уверенно, но забил с "точки".

"Реал" довольно долго не мог прийти в себя. Единственный момент в течение первой половины тайма создал Азар: сначала он сильно пробил по центру ворот, а затем, сыграв на подборе после сейва голкипера, наткнулся на ногу Рубена Дуарте в штрафной зоне. Арбитр фол не зафиксировал, хотя Азар впоследствии вынужден был покинуть поле из-за травмы.

"Реал" держал мяч, выполнил немало стандартов и в целом нагнетал. Но стабильно моменты у ворот Пачеко возникали лишь во второй половине тайма. Чудом после отбора мяча на чужой половине поля забил Кроос – у немца в одной атаке было аж две возможности. Каземиро умудрился дважды пробить по воротам, но куда острее было в эпизодах с участием Мариано. Однажды нападающий не попал по воротам, а дважды его усилия нивелировал Пачеко.

"Алавес" мог сделать положение мадридцев крайне затруднительным, если бы Лукас Перес, избежав офсайда (поскольку стартовал со своей половины поля в момент передачи), реализовал откровенный выход один на один. Куртуа немного вышел из ворот, но не настолько, чтобы пропустить над собой мяч после попытки перебрасывания от нападающего "Алавеса". Для Пабло Мачина важно было увеличить преимущество – хотя даже 2:0 не гарантировали победу. В прошлом туре "Валенсия" отыграла такое отставание и едва не нанесла баскам поражение.

Но "Реал" сегодня играл хуже, чем "Валенсия" неделю назад. Собственно, в начале второго тайма счет стал таким, каким мог становиться еще в первом тайме – 2:0. Ужасную ошибку допустил Куртуа, подарив мяч Хоселу и одновременно обнажив створ ворот.

У владений Пачеко острота возникала крайне редко – Мариано и Кроос старались за всех. Но более откровенные возможности для гола были у "Алавеса". Лукас Перес во второй раз в поединке вышел "на свидание" с Куртуа, и на этот раз решил пробить низом – прогадал. Не принес успеха и удар со средней дистанции: Тибо вытащил мяч из-под стойки.

К чести мадридцев – в конце они наседали очень мощно. Наступали всеми силами, максимально близко придвинув мяч к линии ворот Пачеко. В одном из эпизодов снаряд после удара Мариано выбили прямо из ленты, опасно также стреляли все тот же Мариано и Васкес. Было бы нелогично, если бы в этом матче "Реал" не забил. После подачи углового Винисиус оказался в одиночестве перед воротами "Алавеса", но пробил в голкипера. Зато удачно сыграл Каземиро на добивании – 1:2.

Оставалось еще четыре минуты основного времени и пять добавленных – целая вечность для "Алавеса". Баски защищались из последних сил и не устояли бы, если бы на несколько сантиметров ниже пробил Иско. Удар приняла на себя перекладина. Это был последний момент в матче.

Перед первой игрой с "Шахтером" "Реал" в чемпионате также проиграл на своем поле. Было бы хорошо, если бы история повторилась полностью.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Алавес" 1:2

Голы: Каземиро 86 - Лукас Перес 5 (пен.), Хоселу 49

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Мариано, Тони Кроос (Иско 69), Эден Азар (Родриго Силва 28), Марсело (Ферлан Менди 69), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Мартин Эдегор 69), Марко Асенсио (Винисиус Жуниор 63)

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья, Лукас Перес (Борха Сайнс 88), Хоселу (Дейверсон Брум 90+1), Луис Роха (Хави Лопес Карбальо 88), Чимо Наварро, Томас Пина (Эдгар Мендес 77), Флорьян Лежён, Хота Пелетейро

Предупреждения: Карлос Каземиро 18, Тони Кроос 61 - Луис Роха 67, Рубен Дуарте 76, Эдгар Мендес 88