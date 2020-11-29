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А может хватит уже мариновать Лунина? Дикие ляпы Куртуа в матче с Алавесом

Испания
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А может хватит уже мариновать Лунина? Дикие ляпы Куртуа в матче с Алавесом
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в матче 11-го тура Примеры владел преимуществом, но уступил "Алавесу" (1:2). Куртуа совершил в матче четыре сейва, но пропустил дважды. В моменте с пенальти даже были шансы отразить удар. Тогда бельгиец стал бы героем, а так в который раз дал повод скептикам для иронических улыбок. Ведь второй гол "Алавеса" – это следствие ужасной, глупой ошибки вратаря "Реала".

Откровенный ляп, но не единственный в матче. В первом тайме в районе 20-й минуты Куртуа опрометчиво вышел из ворот и отдал передачу сопернику. Повезло, что тот не сумел как следует распорядиться мячом.

Два откровенных "привоза"... А тем временем украинец Андрей Лунин остается единственным игроком основной обоймы "Реала", кто в этом сезоне не сыграл за клуб даже минуты.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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