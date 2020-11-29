Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

У "Барселоны" – неприятный осадок в противостоянии с "Осасуной". В последнем матче между этими командами победили памплонцы, подчеркнув бездарность Кике Сетьена как тренера "блаугранас". Сегодня уже другая история – тренер у каталонцев другой, и контекст не тот, что был полгода назад.

Матч 11-го тура состоится в воскресенье, 29-го ноября, в 15:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция >>>.

Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир матча. начло - 15:00.

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