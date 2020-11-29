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Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Барселона - Осасуна: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

У "Барселоны" – неприятный осадок в противостоянии с "Осасуной". В последнем матче между этими командами победили памплонцы, подчеркнув бездарность Кике Сетьена как тренера "блаугранас". Сегодня уже другая история – тренер у каталонцев другой, и контекст не тот, что был полгода назад.

Матч 11-го тура состоится в воскресенье, 29-го ноября, в 15:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция >>>.

Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир матча. начло - 15:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Осасуна (Памплона)
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