Куртуа слажал за Реал с Алавесом: когда ждать Лунина? Скорее всего, в следующем году

Конечно, все кто видел домашний матч мадридского "Реала" против баскского "Алавеса", отлично знают ответ на риторический вопрос Тибо Куртуа: "Все же понимают, кто тут номер один?".

Впрочем, к частностям.

Андрей Лунин перешел в мадридский "Реал" в 2018-ом году и с тех пор пока не провел за клуб ни одного матча, исключая товары. Согласно новой стратегии Флорентино Переса, бланкос покупают молодых и перспективных футболистов, а затем отдают их в аренду, дабы те могли иметь игровое время. Этой участи не избежал и украинский голкипер: в сезоне 2018/19 он провел пять матчей за "Леганес", а в темпораде 2019/20 выступал за "Овьедо" из Сегунды, второго испанского дивизиона. В сливочной ставке оказались довольны прогрессом голкипера – таким образом текущий сезон Андрей Лунин начал бэкапом Тибо Куртуа.

Когда же Лунин, наконец, дебютирует за "Реал" в официальных матчах?

Второй вратарь в Испании, где крайне не любят ротацию стражей ворот, получает минуты в том случае, если первый номер получил травму, либо если команда решила локальную задачу в еврокубках (например, за тур или два до конца группового этапа ЛЧ обеспечила выход с первого места), либо в Кубке Испании.

Тибо Куртуа уже получил в нынешнем сезоне небольшую травму, вследствие чего перед домашним поединком "Реала" против "Кадиса" появилась информация, что на "Сантьяго Бернабеу" может появиться Лунин. Однако бельгиец все-таки сумел восстановиться и вышел на поле, правда, особой радости это никому не принесло: команда сенсационно уступила "Кадису", только-только всплывшему из мутных вод второго дивизиона, со счетом 0:1.

Вариант с украинским вратарем в Лиге чемпионов тоже пока кажется неосуществимым. "Реал" находится в сложной группе - и в довольно-таки непростой ситуации. Победитель квартета B ("Реал", "Шахтер", "Боруссия" (Мёнхенгладбах), "Интер"), судя по всему, так и не будет выявлен до последнего тура, следовательно, Зинедин Зидан вполне предсказуемо будет использовать Тибо Куртуа.

А вот в Кубке Испании Андрей Лунин появится наверняка, причем, довольно скоро. Фишка этого турнира заключается в том, что по футбольным традициям Испании, на Копе ворота защищает именно второй вратарь. Это негласное правило касается больших клубов, понятно, что маленькие команды в силу ограниченного количества высококлассных исполнителей им практически не пользуются. Например, в финале Кубка Испании 2017 года "Барселона" встречалась с неожиданно дошедшим до решающего матча "Алавесом". "Барса" выставила на финальную встречу второго голкипера Силлессена, тогда как баски использовали своего первого номера Пачеко.

Таки образом, несмотря на последний матч в сборной (не будем вспоминать) и минорные перфомансы Тибо Куртуа, Лунин в любом случае получит шанс – в Кубке Испании уж точно.

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Когда ждать?

16 января.

Именно тогда в битву за трофей вступят четыре клуба, боровшиеся за Суперкубок Испании в этом году.

В том числе и "Реал".