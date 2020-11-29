Испания
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Реал проиграл столько же матчей в стартовых 10 турах Ла Лиги, сколько за весь прошлый сезон
Сезон начался для "сливочных" не лучшим образом
"Реал" проиграл "Алавесу" (1:2) в рамках Ла Лиги 10-го тура Ла Лиги.
Это третье поражение "сливочных" в этом розыгрыша турнира. Ровно столько же поражений мадридцы потерпели за весь минувший чемпионат.
Сейчас "Реал" занимает промежуточное 4-е место в Ла Лиге с 17 очками.
Также во вчерашней игре с "Алавесом" мадридцы потеряли Эдена Азара из-за очередной травмы.
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