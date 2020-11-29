Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соль забил, Зозуля снова промолчал. Тенерифе обыграл Альбасете
В матче Сегунды встретились два экс-игрока киевского "Динамо"
В матче 15-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" на выезде обыграл "Альбасете" со счетом 2:0.
Второй гол гостей в этом поединке забил бывший нападающий киевского "Динамо" Фран Соль - испанец вышел на замену на 76-й минуте, а отметился забитым голом буквально через восемь минут.
Видео гола Соля
В свою очередь, другой экс-форвард украинского столичного клуба - Роман Зозуля появился на поле на 74-й минуте, но результативными действиями отличиться не смог.
В текущем сезоне второго испанского дивизиона 28-летний Соль провел 11 матчей и забил 2 гола, а 31-летний Зозуля принял участие в 14 матчах, записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
После 15-ти туров "Тенерифе" расположился на 17-й позиции в турнирной таблице, а "Альбасете" идет на последнем месте - 22-м.
Популярное сейчас
- Заря подтягивается к еврозоне. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Динамо сделает официальное предложение по Линкольну в марте
- Победа Динамо, осечки Ювентуса и Реала, золото Григорчука. Главные новости за 28 ноября
- Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО