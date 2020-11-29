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Соль забил, Зозуля снова промолчал. Тенерифе обыграл Альбасете

Испания
(3 голосов)

В матче Сегунды встретились два экс-игрока киевского "Динамо"

Соль забил, Зозуля снова промолчал. Тенерифе обыграл Альбасете
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В матче 15-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" на выезде обыграл "Альбасете" со счетом 2:0.

Второй гол гостей в этом поединке забил бывший нападающий киевского "Динамо" Фран Соль - испанец вышел на замену на 76-й минуте, а отметился забитым голом буквально через восемь минут.

Видео гола Соля

В свою очередь, другой экс-форвард украинского столичного клуба - Роман Зозуля появился на поле на 74-й минуте, но результативными действиями отличиться не смог.

В текущем сезоне второго испанского дивизиона 28-летний Соль провел 11 матчей и забил 2 гола, а 31-летний Зозуля принял участие в 14 матчах, записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

После 15-ти туров "Тенерифе" расположился на 17-й позиции в турнирной таблице, а "Альбасете" идет на последнем месте - 22-м.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Тенерифе (Испания) Фран Соль
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