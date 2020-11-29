  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси попытался повторить Руку Бога и отпраздновал гол в футболке Марадоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси попытался повторить Руку Бога и отпраздновал гол в футболке Марадоны

Испания
(1 голосов)

Трибьют удался

Месси попытался повторить Руку Бога и отпраздновал гол в футболке Марадоны
Новина українською

Лионель Месси посвятил сегодняшний гол в ворота "Осасуны" Диего Марадоне, который скончался на этой неделе.

Во время празднования Лео снял с себя футболку, и под ней оказалась другая - десятка "Ньюэлз Олд Бойз" образца 1993-го, под которой тогда за клуб выступал Диего Армандо.

Марадона в прошлом тренировал Месси в сборной Аргентины в 2008-10 годах, и ранее они неоднократно комплиментарно отзывались друг о друге. После смерти Диего Лео написал пост в инстаграм, в котором отметил, что "Марадона не может уйти, потому что он вечен".

За свое представление Лионель получил желтую карточку от Матеу Лаоса, которая, кажется, его ничуть не расстроила.

Интересно, что по ходу игры с "Осасуной" Месси пытался повторить знаменитую "руку Бога" Марадоны, но при наличии ВАР сделать ему это, конечно, не удалось.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Диего Марадона Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.11.2020 в 18:15
Месси попытался повторить Руку Бога. Автор, ты вообще больной на всю голову!!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 17:51
Супер!
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
29.11.2020 в 17:28
КОНЕЧНО. И. МЕССИ и. Марадона. Великие. Футболисты.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...