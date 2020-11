Месси попытался повторить Руку Бога и отпраздновал гол в футболке Марадоны

Лионель Месси посвятил сегодняшний гол в ворота "Осасуны" Диего Марадоне, который скончался на этой неделе.

Во время празднования Лео снял с себя футболку, и под ней оказалась другая - десятка "Ньюэлз Олд Бойз" образца 1993-го, под которой тогда за клуб выступал Диего Армандо.

Марадона в прошлом тренировал Месси в сборной Аргентины в 2008-10 годах, и ранее они неоднократно комплиментарно отзывались друг о друге. После смерти Диего Лео написал пост в инстаграм, в котором отметил, что "Марадона не может уйти, потому что он вечен".

За свое представление Лионель получил желтую карточку от Матеу Лаоса, которая, кажется, его ничуть не расстроила.

Интересно, что по ходу игры с "Осасуной" Месси пытался повторить знаменитую "руку Бога" Марадоны, но при наличии ВАР сделать ему это, конечно, не удалось.

Messi almost gave Maradona a great tribute with his own version of hand of god. pic.twitter.com/5xf9g4tVdR