Куман: Ситуация в Ла Лиге для нас сложная, Барсе не хватает очков

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги разгромной победы над "Осасуной" в матче 11-го тура Ла Лиги.

"Важная победа, она была нам нужна. У нас осталось 6 игр до конца года, и мы хотим выиграть их, чтобы подняться в чемпионате. У нас были моменты, мы их реализовали. Я счастлив.

Ситуация в Ла Лиге для нас сложная, нам не хватает очков. До конца года у нас непростой календарь, мы больше не можем позволить себе поражений. Вчерашнее поражение "Реала" – пример того, как возникают сложности, если игра не дается. "Атлетико" силен. Сезон длинный, многое может произойти".

Наставник "блауграны" также высказался насчет игры форварда Антуана Гризманна.

"Сегодня он очень хорошо себя показал. Он тот игрок, что нам нужен, - он борется, работает, он эффективен. Гризманн не изменился, он всегда работал на максимум. Гол придаст ему уверенности".

И напоследок Куман прокомментировал празднование Лионеля Месси.

"Я не знал, что он подготовил это, но этого следовало ожидать. Отличный жест, великолепный момент", – рассказал Рональд Куман.