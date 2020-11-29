Примера. 11-й тур. Хетафе без побед уже пять туров подряд

Гаиска Гаритано несколькими удачными результатами снизил уровень давления, которое было направлено на него. Но "Атлетик" пока не решил всех своих проблем, главная из которых, пожалуй, - нестабильность. В трех последних турах баски собрали весь комплект результатов, в семи последних турах не связал воедино даже двух одинаковых итогов игры.

С одной стороны, действительно нестабильность. С другой – меньше поражений. В последних четырех турах таково только одно. Это хуже, чем у "Хетафе", который тренирует авторитетный для этого клуба Хосе Бордалас. "Горожане" не знают вкуса виктории уже пять туров подряд.

Хотя в сегодняшнем матче лучшую игру демонстрировали именно хозяева. "Хетафе" имел преимущество во всех важных компонентах футбола, кроме количества голов. С голами вообще не складывалось. Пропустив на девятой минуте, хозяева долго искали возможность для ответа: было попадание в каркас, сейвы голкипера "Атлетика", удары мимо рамки и один заблокированный. Наконец забили усилиями нестареющего Анхеля. Это его четвертый мяч в текущем чемпионате.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Атлетик" 1:1

Голы: Родригес Анхель 75 - Асьер Вильялибре 9

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Чема, Хайме Мата (Франсиско Портильо 75), Родригес Анхель, Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес (Аллан-Ромео Ньом 85), Хуан Эрнандес (Энес Унал 85), Давид Тимор (Эрик Кабако 46)

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Алехандро Беренгер (Хон Моркильо 79), Микель Весга, Юри Берчиче (Микель Баленсиага 49), Икер Муньяин (Ойхан Санчет 72), Андер Капа (Оскар де Маркос 79), Иньиго Мартинес, Унаи Венседор, Асьер Вильялибре, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия 72)

Предупреждения: Хуан Эрнандес 61, Эрик Кабако 71 - Андер Капа 14, Микель Весга 48, Хон Моркильо 88, Иньиго Мартинес 88