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Красота от Месси и Гризманна. Барселона - Осасуна 4:0. Обзор матча и видео голов

Испания
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Барселона - Осасуна ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Красота от Месси и Гризманна. Барселона - Осасуна 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Барселона" в последних шести матчах Ла Лиги добыла лишь одну победу, поэтому сегодня, по большому счету, не было права не ошибку. Но в нем "Барса" и не нуждалась – это был матч с красивыми голами, яркими моментами и уверенной игрой фаворита. Голы Месси и Гризманна, точные удары Коутиньо и Брайтвайта обеспечили команде Кумана весьма уверенную победу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 11-го тура Примеры "Барселона" - "Осасуна".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Осасуна" 4:0
Голы: Мартин Брайтвайт 29, Антуан Гризманн 42, Филиппе Коутиньо 57, Лионель Месси 73

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Чемпионат Испании Осасуна (Памплона)
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