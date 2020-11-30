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Барселону оштрафуют за жест Месси

Испания
(1 голосов)

Лео почтил память Марадоны

Барселону оштрафуют за жест Месси
Новина українською

"Барселона" будет оштрафована за жест нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с "Осасуной" (4:0), сообщает AS.

По информации источника, клубу придётся заплатить € 3000 за снятие футболки футболистом во время матча.

Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (9)
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andyua (Kyiv)
30.11.2020 в 19:02
Не зрозумів, які "обидва гравці" - Марадона і хто?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.11.2020 в 18:51
так теперь за снятую футболку не только желтая, но и штраф?
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.11.2020 в 18:40
Молодец Лео, было красиво ! За штраф я никогда не слышал. Это что действительно за каждую снятую футболку клуб платит деньги? Конечно эту сумму и деньгами смешно назвать в наше время, но всё равно интересно знать. А Кан в случае других желтых карточек , или они не такие желтые? Кто в курсе, напишите, будет интересно почитать.
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
30.11.2020 в 18:38
Правила есть правила. Лео сознательно пошел на нарушение, для него эта сумма - не разглядеть в микроскоп, он за 10 минут сидения на толчке больше зарабатывает. Но память кумира почтил и его совесть теперь чиста.
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+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.11.2020 в 18:35
А зачем тогда минуты молчания ?если игрок не может почтить память легенды
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+1
-2
storm_ua (Николаев)
30.11.2020 в 18:28
Льонька совсем с катушек слетел
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+1
-2
s@lomon (Крам&Тор$к)
30.11.2020 в 18:10
Всё больше убеждаюсь, что уефа превратилось в совершенно конченную контору убивающую футбол как таковой и делающий его чисто бизнесом, причём правят в этом бизнесе люди абсолютно далекие от самой игры.
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+6
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.11.2020 в 18:05
Ну это уже смех, и так футбол в роботизированную игру превращается постепенно, где все одинаковые. Так еще и такие жесты нельзя проявлять.
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+7
-1
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 17:56
Придурки
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+7
-2


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