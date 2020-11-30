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Барселону оштрафуют за жест Месси
Лео почтил память Марадоны
"Барселона" будет оштрафована за жест нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с "Осасуной" (4:0), сообщает AS.
По информации источника, клубу придётся заплатить € 3000 за снятие футболки футболистом во время матча.
No words needed. pic.twitter.com/rHO9vS9aHW— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020
Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября.
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