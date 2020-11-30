Барселону оштрафуют за жест Месси

Молодец Лео, было красиво ! За штраф я никогда не слышал. Это что действительно за каждую снятую футболку клуб платит деньги? Конечно эту сумму и деньгами смешно назвать в наше время, но всё равно интересно знать. А Кан в случае других желтых карточек , или они не такие желтые? Кто в курсе, напишите, будет интересно почитать.