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Барселона не продала Месси в Интер в 2006-м году за 250 миллионов

Испания
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По словам экс-президента

Барселона не продала Месси в Интер в 2006-м году за 250 миллионов
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Экс-президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта сегодня официально объявил об участии в новых выборах. На пресс-конференции он рассказал, как в 2006-м году не продал Месси в "Интер".

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"В 2006-м году с нами на контакт выходил Моратти (экс-владелец "Интера") и предлагал за Месси 250 миллионов. Я ответил отказом. Надеюсь, что если я стану президентом, смогу уговорить Лео остаться в клубе", - заявил Лапорта.

Стоит отметить, что в 2006-м году Лео было 19 лет и в том сезоне он отыграл за "Барсу" лишь 17 неполных матчей. Также интересно, что самым дорогим трансфером того времени был переход Зидана из "Ювентуса" в "Реал" за 77 миллионов евро.

Напомним, что контракт аргентинца с каталонцами истекает летом 2021-го года.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан)
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