Примера. 11-й тур. Эйбар указывает на проблемы Бетиса

Бетис" стартовал в чемпионате с двух побед; затем было достойное поражение от "Реала", после которого Пеллегрини жаловался на судейство. В следующих восьми турах, включая сегодняшний, "огурцы" набрали лишь шесть очков, одолев кризисную "Валенсию" и необстрелянный "Эльче". Никто не мог подумать, но Мануэле Пеллегрини к Рождеству может подойти со статусом претендента на увольнение.

Сегодняшнее поражение – третий подряд неудачный матч "Бетиса" и пятое поражение в шести последних турах. Это несмотря на тот факт, что в соперниках был весьма скромный оппонент. "Эйбар" и сам подошел к этому туру с трехматчевой серией без побед, а ранее побеждал исключительно с разницей в один мяч.

Сегодня баски сыграли в своем любимом стиле – без мяча, но с интенсивным прессингом и острыми контратаками. С одиннадцати ударов шесть попали в створ, а два стали результативными. Заслуженная трудовая победа.

"Бетис" – в непосредственной близости от зоны вылета. "Эйбар" благодаря этой победе на одно очко опередил "огурцов".

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Эйбар" 0:2

Голы: Йосинори Муто 49, Эстебан Бургос 54 (пен.)

"Бетис": Хоэль Роблес, Хоакин Санчес, Набиль Фекир (Борха Иглесиас 69), Сидней, Алекс Морено, Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью 54), Антонио Санабрия (Диего Лейва 69), Кристиан Тельо (Лоренсо Морон 54), Гуидо Родригес, Эмерсон (Мартин Монтойя 46), Марк Бартра

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Такаси Инуи, Эду Экспозито, Йосинори Муто (Серхи Энрич 78), Папа Кули Диоп, Анайц Арбилья, Робер Корреа, Алехандро Посо, Брайан Хиль (Серхио Альварес 90+3)

Предупреждения: Эмерсон 15, Гуидо Родригес 79 - Брайан Хиль 64

Нереализованный пенальти: Серхи Энрич 89