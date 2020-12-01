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Бывший капитан мадридского Атлетико Габи повесил бутсы на гвоздь

Испания
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Был лидером у Симеоне

Бывший капитан мадридского Атлетико Габи повесил бутсы на гвоздь
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Экс-капитан мадридского "Атлетико" Габи Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет. Последние 2 сезона испанский хавбек провел в катарском клубе "Аль-Садд".

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За "матрасников" Габи дебютировал 7 февраля 2004 года. В следующей кампании он был отдан в аренду клубу "Хетафе", после чего перебрался в "Сарагосу" на 4 сезона.

В 2011 году испанец вернулся в "Атлетико". Он провел за "матрасников" 417 матчей, выиграл вместе с ними чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды – Лигу Европы. С мадридцами он выходил в финал Лиги чемпионов (2).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Габи
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Источник:
AS

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