Закат Ultras Sur. Что случилось с главной фирмой мадридского Реала

Фирма Ultras Sur была основана в 1980-ом году и с самого начала отличалась неприкрытой правой идеологией. За несколько лет битв, перфомансов и активного участия в "третьих таймах" US доросла до одной из крупнейших и опаснейших испанских группировок, в чью локацию, неонацистский бар "Драккар", лучше было не входить человеку со стороны.

В конце концов, фирмачи "Реала" создали околофутбольную организацию, которая, наряду с Frente Atletico ("Атлетико") стала крупнейшей в пиренейском правом лагере.

и особенно десятые годы принято воспринимать как сложнейшие для фанатского движения не только Испании, но и Европы. Если ультрас-фирмы еще продолжали выживать, то хуллз-организации стали исчезать. В 2012-ом году Abertzale Sur, фирма бискайского "Атлетика", шокировала общественность, заявив о роспуске после 30 славных лет существования. Большие клубы больше не хотели терпеть у себя под боком опасные фирмы. Жоан Лапорта, в свою бытность президентом "Барселоны", начал войну против Boixos Nois, одной из крупнейших фирм в Испании, являвшуюся мускулами блаугранас. Лапорта стойко перенес волну хейта со стороны околофутбольного движа (члены Boixos Nois вычислили его дом, на стенах которого написали, что скоро президент "Барсы" отправится на тот свет), и не стал давать заднюю, что стало сигналом для хунты любого большого испанского клуба – отныне правления стали запрещать проход на стадион членам откровенных хуллз-объединений.

Флорентино Перес тоже начал поддавливать Ultras Sur, но наличествовала и другая проблема: накопившиеся противоречия внутри самой фирмы. Некоторых членов группировки, - и их количество со временем только увеличивалось, - перестали устраивать авторитарные замашки многолетнего лидера Ultras Sur Альваро Каденаса. "Что он сделал, кроме сломанных ворот на матче против дортмундской "Боруссии" в ЛЧ?", - вопрошали они. Кроме того, членам фирмы не нравилось, что Каденас никак не может обсудить с "Реалом" периодические запреты на посещения матчей любимого клуба на "Сантьяго Бернабеу" - доходило до того, что представители Ultras Sur оставались единственной стратой среди владельцев сезонных абонементов, которой нужно было предъявлять удостоверение личности при проходе на домашний стадион. Естественно, данная "дополнительная мера безопасности", как назвала ее хунта Флорентино Переса, крайне не устраивала бойцов US.

В 2015-ом году дело дошло до окончательного маразма. Амбициозный культурист и неонацист Антонио Менендес захватил власть в самом правом мобе US – Outlaw Madrid. Менендес славился тем, что в группировку он перешел из фирмы… мадридского "Атлетико". Власти в Outlaw Madrid ему показалось мало, поэтому он с еще несколькими приближенными бунтарями подошел к бару "Драккар" и в крайне непарламентских выражениях вызвал Каденаса "раз на раз". Каденас решил не покидать "Драккар", но из бара против Outlaw Madrid вышли старые закаленные бойцы Ultras Sur, которых Менендес сотоварищи просто-напросто разметали по асфальту. "Занимайся теперь свой адвокатурой в другом месте!" - крикнул на прощание Менендес (Каденас работает адвокатом, причем, довольно преуспевающим).

Так власть в Ultras Sur перешла к крайним радикалам.

"Если я кому-то не нравлюсь, то можете поцеловать меня в задницу, - выдавал Менендес разгоряченные спичи в испанской прессе. – Да, мне нравится "Атлетико", и да, мне нравится "Мадрид" тоже. У меня своя идеология и теперь именно я главный в Ultras Sur. Хайль Гитлер!"

"Реал" отреагировал незамедлительно. Если раньше в борьбе с Ultras Sur запреты использовались изредка (3 раза в течение двух лет), то теперь все изменилось. Всем членам Ultras Sur было запрещено появляться на "Сантьяго Бернабеу", кроме того, на стадионе запретили любую атрибутику группы. US мгновенно стали изгоями, а их места за воротами Южной трибуны отдали представителям Grada Joven, столичного объединения болельщиков, полностью подконтрольных клубу.

На вопрос, не слишком ли жестко "Реал" затянул гайки в отношении своей старой и прославленной фирмы, Флорентино Перес кратко, но категорично ответил: "Я не хочу, чтобы на нашем стадионе повторилась ситуация, возникшая с "Атлетико" в 2014-ом году".

Он имел в виду драку между фирмами Frente Atletico ("Атлетико") и Riazor Blues ("Депортиво"), когда в столкновении погиб галисийский болельщик: эта смерть вызвала в стране мощнейший общественный резонанс.

Радикализм Антонио Менендеса, таким образом, мог проявляться где угодно, но только не на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Некоторое время Ultras Sur старалась вернуться к старым хулиганским корням, вроде накрыва приезжих саппортеров на вокзалах, но довольно быстро отказалась от этой практики: Мадрид теперь, как и любой большой европейский город, утыкан камерами на каждом углу, а уж на вокзале-то и подавно. Любая атака сразу же была обречена на провал, поскольку система распознавания лиц сразу же вычисляла агрессоров.

Кипучая деятельность Антонио Менендеса по прозвищу "Эль Ниньо" ("Малыш") предсказуемо ушла в криминал. Он подмял под себя закрытый рынок запрещенных к продаже анаболиков, кроме того, его ближайшие друзья, известные под кличками "Кани" и "Пожарник", участвовали в незаконном сбыте наркотических веществ.

Эль Ниньо в свете околофутбола прославился еще двумя акциями: нападением на болельщика "Депортиво" с последующим нанесением ему ножевых ранений, а также атакой на бар Frente Atletico, чтобы выяснить отношения со своими бывшими соратниками (не забываем, что Менендес пришел в околофутбольную тусовку "Реала" как раз из "Атлетико").

Весной 2020-го года "Эль Ниньо" был задержан испанской полицией и после того, как ему предъявили обвинения, отправился в тюрьму. Он хотел, чтобы члены группировки воспринимали его как настоящего воина, спартанца-альтруиста, который печется только о благе Ultras Sur, но на деле все оказалось иначе. Менендес жил в роскоши, принимал наркотики и анаболики, постоянно ездил на Ибицу, снимая номера стоимостью от 500 до 1.500 евро.

В общем, он оказался совсем не тем, кем хотел казаться.

Что же касается Ultras Sur, то там по-прежнему продолжается идеологический раскол между старыми бойцами, новоприбывшими членами организации, и наиболее радикальными элементами, представляющими мобы Outlaw Madrid и Madrid City Firm.

А из знаменитой басни Крылова нам хорошо известно, что "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет".

Так и обстоит теперь дело в Ultras Sur, где есть лебедь, рак и щука – и каждый из них изо всех сил тянет в свою сторону.