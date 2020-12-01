Лапорта против матчей сборной Испании на Камп Ноу и хочет использовать гимн Ливерпуля как девиз Ла Масии

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта анонсировал свою предвыборную программу, где выступил против поединков сборной Испании на "Камп Ноу". Он считает, что "Красная Фурия" получит больше поддержки в Севилье, Валенсии или Мадриде.

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Также Лапорта хочет сделать девизом школы клуба фразу "You'll Never Walk Alone". Песню с этим названием фанаты "Ливерпуля" используют в качестве клубного гимна с 1963 года.

Напомним, Жоан уже был президентом "Барселоны" с 2003-го по 2010 год. В период его правления команда завоевала все возможные трофеи. Выборы пройдут в конце января.