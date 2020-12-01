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Лопетеги заинтересован в приобретении Иско
Уже в ближайшее время Севилья начнет переговоры с игроком
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги лично заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Tribal Football со ссылкой на El Chiringuito.
По данным источника, специалист очень хочет поработать с Иско. Сообщалось, что Иско отклонил предложение "Севильи" об аренде, так как не готов пойти на существенное снижение зарплаты.
Иско защищает цвета "Реала" с 2013 года, а до этого выступал за "Малагу" и "Валенсию". Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со "сливочными" он завоевал 16 трофеев.
Иско в текущем сезоне за "Реал" принял участие в 7 встречах во всех турнирах. За отведённое игровое время записать в свой актив результативные действия ему не удалось.
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