Лопетеги заинтересован в приобретении Иско

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги лично заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Tribal Football со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, специалист очень хочет поработать с Иско. Сообщалось, что Иско отклонил предложение "Севильи" об аренде, так как не готов пойти на существенное снижение зарплаты.

Иско защищает цвета "Реала" с 2013 года, а до этого выступал за "Малагу" и "Валенсию". Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со "сливочными" он завоевал 16 трофеев.

Иско в текущем сезоне за "Реал" принял участие в 7 встречах во всех турнирах. За отведённое игровое время записать в свой актив результативные действия ему не удалось.