  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман: Я бы отменил карточку Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Я бы отменил карточку Месси

Испания
(1 голосов)

По мнению специалиста этот эпизод стоит рассматривать не как нарушение

Куман: Я бы отменил карточку Месси
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил мнение, что жёлтую карточку, полученную нападающим Лионелем Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с "Осасуной" (4:0), следует отменить.

Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.

"Мы знаем, что существует правило о присуждении жёлтой карточки. Но мы также знаем, что жест Месси — это дань уважения Марадоне. Это зависит не от меня, но я бы отменил жёлтую карточку", — приводит слова Кумана Goal.com.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...