Куман: Я бы отменил карточку Месси

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил мнение, что жёлтую карточку, полученную нападающим Лионелем Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с "Осасуной" (4:0), следует отменить.

Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.

"Мы знаем, что существует правило о присуждении жёлтой карточки. Но мы также знаем, что жест Месси — это дань уважения Марадоне. Это зависит не от меня, но я бы отменил жёлтую карточку", — приводит слова Кумана Goal.com.