Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Я бы отменил карточку Месси
По мнению специалиста этот эпизод стоит рассматривать не как нарушение
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил мнение, что жёлтую карточку, полученную нападающим Лионелем Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с "Осасуной" (4:0), следует отменить.
Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.
"Мы знаем, что существует правило о присуждении жёлтой карточки. Но мы также знаем, что жест Месси — это дань уважения Марадоне. Это зависит не от меня, но я бы отменил жёлтую карточку", — приводит слова Кумана Goal.com.
Популярное сейчас
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО